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росія пошкодила майже всі українські ТЕС і ГЕС

Після шостої масованої ракетної атаки Росії на українську енергетичну систему минулого тижня в Україні практично не залишилося неушкоджених великих теплових і гідроелектростанцій, а також вузлових підстанцій "Укренерго".
росія пошкодила майже всі українські ТЕС і ГЕС джерело biz.nv.ua

Про це повідомляє голова "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Минулого тижня українська енергосистема зазнала вже шостої масованої ракетної атаки – і це була найбільша атака з усіх. Порядка 100 важких ракет було випущено, і цілями їх були саме об'єкти енергосистеми: в основному це підстанції "Укренерго", а також українські електростанції. Було пошкоджено 15 об'єктів "Укренерго" в цей день. Після цієї атаки у нас практично не залишилося в Україні неушкоджених теплових і гідроелектростанцій. Тобто для того, щоб ви розуміли масштаб цих атак і з чим нам доводиться працювати: практично вся теплова й гідрогенерація, якщо ми говоримо про великі електростанції, зазнавала ракетних ударів. Також майже не залишилося неушкоджених вузлових підстанцій "Укренерго". Тобто практично на кожну важливу підстанцію вже щось прилітало – на деякі підстанції по декілька разів: по три, по п'ять і навіть по вісім разів, є й такі об'єкти. Масштаб руйнувань колосальний",- зазначив голова "Укренерго".

Кудрицький наголосив, що після кожної масованої ракетної атаки потрібен час на те, щоб спершу заживити споживачів електроенергією, відновити енергомережу, а потім ще кілька днів іде на те, щоб графіки відключень перейшли у плановий режим. 

У минулий вівторок був запас і матеріалів, і обладнання, тож одразу після відбою тривоги фахівці зайнялися відновленням і стабілізацією енергосистеми. Уже в суботу вдалося повернутися до планових відключень.

Проте дефіцит електроенергії залишається, тому й графіки відключень зберігаються, щоб зберігався баланс і не сталося "колапсу" енергосистеми, пояснив голова "Укренерго".

Раніше повідомлялось, що через обстріли на ЗАЕС стався нерадіоактивний витік.

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22 11 2022 16:17
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