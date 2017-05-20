Росія поскаржилася Світовій організації торгівлі на обмеження з боку України

Запит на проведення консультацій є першим етапом при подачі позову

Росія спрямувала до органу з розв'язання суперечок Світової організації торгівлі запит на проведення консультацій у зв'язку з обмеженнями щодо РФ, які впроваджуються Україною.

Про це повідомив у суботу глава Мінекономрозвитку РФ Максим Орєшкін у Ханої після зустрічі з главою СОТ Роберто Азеведо, що відбулася в межах міністерської зустрічі міністрів торгівлі країн АТЕС, повідомляє "Інтерфакс".

"Російське представництво при СОТ у Женеві направило до органу з розв'язання суперечок СОТ і уряду України запит на проведення консультацій у зв'язку з обмеженнями, заборонами, особливими вимогами і процедурами щодо російських товарів, послуг та осіб на українському ринку, а також щодо транзиту через Україну, які постійно запроваджуються, починаючи з 2014 року", – сказав Орєшкін.

Міністр додав, що про це він, зокрема, повідомив главі СОТ на зустрічі, що відбулася.

За словами Орєшкіна, Україна системно і свідомо порушує свої міжнародні зобов'язання, ігноруючи правила міжнародної торгівлі, інші норми міжнародного права, зобов'язання щодо транспарентності процедур розробки та введення заборон та інших обмежень у торгівлі.

"Мова йде, зокрема, про заборони на ввезення з Росії м'ясних і молочних продуктів, риби, вино-горілчаних виробів, обладнання для залізниць, добрив, і багатьох інших товарів. Особливі процедури застосовуються при ввезенні російських книг та іншої друкованої продукції. Особливий режим оподаткування застосовується при ввезенні б/в російських автомобілів. На території України забороняється або дискримінаційним чином обмежується діяльність сотень російських компаній-виробників і постачальників товарів і послуг. Серед них – машинобудівники, банки, постачальники різних послуг, зокрема в мережі Інтернет, постачальники програмного забезпечення, авіакомпанії і багато інших. Спеціальний екологічний, санітарний, фітосанітарний і ветеринарний контроль введений щодо російських харчових продуктів, виробів легкої промисловості, косметики, побутової хімії та інших російських товарів", – оголосив міністр перелік обмежень щодо РФ.

"Російським компаніям заборонено брати участь у приватизації, що є ще одним грубим порушенням українських зобов'язань у СОТ. Так само ми класифікуємо обмеження на операції з українською валютою, заборону на акредитацію журналістів російських новинних агентств та інших ЗМІ", – додав він.

Російський запит, за словами міністра, охоплює в цілому сотні елементів українських нормативних актів і стосується порушень ряду базових угод СОТ.

Відповідно до процедур СОТ, запит на проведення консультацій є першим етапом при подачі позову. Протягом двох місяців, згідно з правилами СОТ, повинні бути проведені консультації з урядом України з метою пошуку взаємоприйнятного вирішення ситуації, що склалася.

"У випадку, якщо консультації не принесуть очікуваного результату, ми маємо право почати другу стадію суперечки – передачу справи на розгляд групи експертів", – сказав Орєшкін.

Нагадаємо, в лютому 2017 Україна подала позов проти Росії в Світову організацію торгівлі через обмеження транзиту українських товарів.

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) відновила дію антидемпінгових мит на російські добрива.

У рамках розширення списку санкцій проти російських компаній Україна заборонила програму з управління ресурсами підприємства 1С.

17 травня набув чинності указ президента Петра Порошенка, зокрема, про блокування в Яндекса і російських соціальних мереж.