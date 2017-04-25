Росія постачатиме електроенергію в ОРЛО в рамках гуманітарної підтримки

Питання забезпечення електроенергії Луганщини буде розглядатися 26 квітня на переговорах у Мінську

Уряд Росії вирішив забезпечити електроенергією окуповані бойовиками райони Луганської області.

Відповідну заяву зробив представник РФ у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов, повідомляє "Інтерфакс".

"Уряд РФ прийняв рішення про забезпечення електропостачання з боку Російської Федерації в рамках гуманітарної підтримки", - сказав він.

На його думку, в ОРЛО немає можливості платити за електроенергію, тому дії України - "політично мотивовані і такі, що абсолютно суперечать Мінським угодам, кроки".

Гризлов заявив, що питання забезпечення електроенергії Луганської області буде розглядатися 26 квітня на переговорах у Мінську.

Нагадаємо, що ввечері в понеділок, 24 квітня, Луганськ залишився без електропостачання.

Національна енергетична компанія Укренерго повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на територію ОРЛО припиняється. Причиною припинення є несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію.

Раніше iPress.ua повідомляв, що після завершення опалювального сезону Луганськ, Алчевськ, Стаханов, а також інші непідконтрольні Україні міста Луганської області можуть лишитись без води.