Росія постачатиме електроенергію в ОРЛО в рамках гуманітарної підтримки
Відповідну заяву зробив представник РФ у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов, повідомляє "Інтерфакс".
"Уряд РФ прийняв рішення про забезпечення електропостачання з боку Російської Федерації в рамках гуманітарної підтримки", - сказав він.
На його думку, в ОРЛО немає можливості платити за електроенергію, тому дії України - "політично мотивовані і такі, що абсолютно суперечать Мінським угодам, кроки".
Гризлов заявив, що питання забезпечення електроенергії Луганської області буде розглядатися 26 квітня на переговорах у Мінську.
Нагадаємо, що ввечері в понеділок, 24 квітня, Луганськ залишився без електропостачання.
Національна енергетична компанія Укренерго повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на територію ОРЛО припиняється. Причиною припинення є несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію.
Раніше iPress.ua повідомляв, що після завершення опалювального сезону Луганськ, Алчевськ, Стаханов, а також інші непідконтрольні Україні міста Луганської області можуть лишитись без води.
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