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Росія постачатиме електроенергію в ОРЛО в рамках гуманітарної підтримки

Питання забезпечення електроенергії Луганщини буде розглядатися 26 квітня на переговорах у Мінську
Уряд Росії вирішив забезпечити електроенергією окуповані бойовиками райони Луганської області.
Росія постачатиме електроенергію в ОРЛО в рамках гуманітарної підтримки Фото:i.lb.ua

Відповідну заяву зробив представник РФ у Тристоронній контактній групі Борис Гризлов, повідомляє "Інтерфакс".

"Уряд РФ прийняв рішення про забезпечення електропостачання з боку Російської Федерації в рамках гуманітарної підтримки", - сказав він.

На його думку, в ОРЛО немає можливості платити за електроенергію, тому дії України - "політично мотивовані і такі, що абсолютно суперечать Мінським угодам, кроки".

Гризлов заявив, що питання забезпечення електроенергії Луганської області буде розглядатися 26 квітня на переговорах у Мінську.

Нагадаємо, що ввечері в понеділок, 24 квітня, Луганськ залишився без електропостачання.

Національна енергетична компанія Укренерго повідомила, що з 25 квітня подача електроенергії на територію ОРЛО припиняється. Причиною припинення є несплата протягом тривалого часу за поставлену і спожиту на неконтрольованій території електроенергію.

Раніше iPress.ua повідомляв, що після завершення опалювального сезону Луганськ, Алчевськ, Стаханов, а також інші непідконтрольні Україні міста Луганської області можуть лишитись без води.

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25 04 2017 14:15
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