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Росія поставляє бойовикам танки, ПТРК і зенітні ракети, - SIPRI

Окрім секретності і пропаганди існують інші чинники, що ускладнюють процес доказу поставок озброєння
Росія поставляла бойовикам на сході України танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.
Росія поставляє бойовикам танки, ПТРК і зенітні ракети, - SIPRI Фото:pravda.com.ua

За даними інституту у 2012-2016 роках кількість зброї поставленої військовим угрупуванням у світі склала 0,02% від загального світового ринку зброї, - йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Так, у звіті зазначається, що у зазначений період Росія поставляла озброєння у 50 країн світу. Зокрема бойовики на сході України отримали танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.

Експерти підкреслюють, що існують причини, через які важко знайти докази поставок озброєння. Окрім секретності і пропаганди існують інші чинники, що ускладнюють цей процес. Вказується, що важко із впевненістю визначити, як було отримане конкретне озброєння. Складність полягає в тому, що угрупованнями часто використовується така сама зброя, або схожа на ту, яку використовують урядові сили.

У лютому на одному з російських телеканалів повідомили, що у бойовиків терористичної організації "ДНР" на озброєнні є 700 танків і 400 БМП. Але таку кількість озброєння бойовики не могли захопити в українських військових.

Як відомо, неодноразово у затриманих українськими військовими бойовиків було знайдено зброю, яка не використовується в Україні, але перебуває на озброєнні в РФ.

Зазначимо, за попереднім досліженням SIPRI, у минулому 2016 році найбільшим покупцем української продукції військового призначення стала країна-агресор Росія

 
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