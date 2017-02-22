Росія поставляє бойовикам танки, ПТРК і зенітні ракети, - SIPRI
За даними інституту у 2012-2016 роках кількість зброї поставленої військовим угрупуванням у світі склала 0,02% від загального світового ринку зброї, - йдеться у звіті Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Так, у звіті зазначається, що у зазначений період Росія поставляла озброєння у 50 країн світу. Зокрема бойовики на сході України отримали танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.
Експерти підкреслюють, що існують причини, через які важко знайти докази поставок озброєння. Окрім секретності і пропаганди існують інші чинники, що ускладнюють цей процес. Вказується, що важко із впевненістю визначити, як було отримане конкретне озброєння. Складність полягає в тому, що угрупованнями часто використовується така сама зброя, або схожа на ту, яку використовують урядові сили.
У лютому на одному з російських телеканалів повідомили, що у бойовиків терористичної організації "ДНР" на озброєнні є 700 танків і 400 БМП. Але таку кількість озброєння бойовики не могли захопити в українських військових.
Як відомо, неодноразово у затриманих українськими військовими бойовиків було знайдено зброю, яка не використовується в Україні, але перебуває на озброєнні в РФ.
Зазначимо, за попереднім досліженням SIPRI, у минулому 2016 році найбільшим покупцем української продукції військового призначення стала країна-агресор Росія
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану