Росія поставлятиме в Білорусь газ за ціною $129
"У 2018 році ціна на газ буде $129 за 1 тис. куб. м, незалежно від кон'юнктури цін на нафту і газ. Якби все залишалося як до початку переговорів, то ціна була б під $150, тому це - знижка істотна. У 2019 для Білорусі діятиме фіксована ціна на газ в розмірі $127 за 1 тис. куб. м", - повідомив заступник прем'єр-міністра Білорусі Володимир Семашко в ефірі телеканалу "Білорусь 1", пише "Белта".
"А далі ми повинні до закінчення чергового циклу договору, а у нас трирічний контракт закінчується кінцем 2017 року, підписати на 2018 і 2019 роки в рамках міжурядової угоди угоду між Білоруссю і Газпромом - новий контракт, - зазначив білоруський віце-прем'єр. - Ми домовилися, що на два роки документ підпишемо, але щоб нам було зрозуміло, як підписувати, вже в 2019 році треба мати підходи на 2020-2023 роки. Їх взялися сформулювати до 1 липня 2019 року".
З 1 січня 2017 року російський газ для "Білорусі" коштував 141 долар, в 2016-му було 132 долари.
Нагадаємо, минулого тижня президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав Митний кодекс Євразійського економічного союзу.
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