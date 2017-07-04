Росія посилить сирійську ППО у відповідь на удар США

У Міноборони РФ не уточнили, як здійснюватимуть прикриття "найбільш чутливих об'єктів інфраструктури" Сирії

Офіційний представник Міноборони Росії генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що РФ вживатиме заходів для зміцнення системи протиповітряної оборони (ППО) сирійської армії після удару США по сирійській військовій базі.

"Для прикриття найбільш вразливих об'єктів сирійської інфраструктури найближчим часом буде реалізований комплекс заходів щодо зміцнення та підвищення ефективності системи протиповітряної оборони сирійських збройних сил", - сказав Конашенков на брифінгу в Москві, повідомляє "Интерфакс".

Він стверджує, що "до сирійської авіабази долетіло всього 23 ракети, місце падіння решти 36 крилатих ракет - невідомо".

Американськими ракетами в результаті нічного удару знищено склад матеріально-технічного майна, навчальний корпус, їдальню, шість літаків Міг-23 у ремонтних ангарах і радіолокаційну станцію.

Найближчим часом для прикриття "найбільш чутливих об'єктів інфраструктури" буде реалізований комплекс заходів щодо зміцнення сирійських ППО. Про які саме заходи йдеться, офіційний представник Міноборони РФ не уточнив.

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Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.

Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.

Командування сирійської опозиції, яке базується на територіях найбільш постраждалих від хімічної атаки, привітало ракетний удар нанесений США і висловило надію на те, що такий крок стане "поворотною точкою" у війні.

У свою чергу Дональд Трамп назвав ракетний удар по авіабазі в Сирії національним інтересом США.