Росія посилить сирійську ППО у відповідь на удар США
"Для прикриття найбільш вразливих об'єктів сирійської інфраструктури найближчим часом буде реалізований комплекс заходів щодо зміцнення та підвищення ефективності системи протиповітряної оборони сирійських збройних сил", - сказав Конашенков на брифінгу в Москві, повідомляє "Интерфакс".
Він стверджує, що "до сирійської авіабази долетіло всього 23 ракети, місце падіння решти 36 крилатих ракет - невідомо".
Американськими ракетами в результаті нічного удару знищено склад матеріально-технічного майна, навчальний корпус, їдальню, шість літаків Міг-23 у ремонтних ангарах і радіолокаційну станцію.
Найближчим часом для прикриття "найбільш чутливих об'єктів інфраструктури" буде реалізований комплекс заходів щодо зміцнення сирійських ППО. Про які саме заходи йдеться, офіційний представник Міноборони РФ не уточнив.
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Нагадаємо, що в ніч на 7 квітня збройні сили США випустили близько 50 ракет Томагавк по авіабазі в Сирії після того, як війська Асада провели хімічну атаку в Ідлібі.
Внаслідок ракетного обстрілу США авіабази Шайрат загинули декілька людей. Російська Федерація вимагає термінового скликання Ради безпеки ООН у зв'язку з нанесенням США ракетного удару по авіабазі в Сирії.
Командування сирійської опозиції, яке базується на територіях найбільш постраждалих від хімічної атаки, привітало ракетний удар нанесений США і висловило надію на те, що такий крок стане "поворотною точкою" у війні.
У свою чергу Дональд Трамп назвав ракетний удар по авіабазі в Сирії національним інтересом США.
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