Росія посилює протиповітряну оборону Криму

14 січня на анексованому півострові офіційно заступає на чергування ЗРК С-400 "Тріумф".

Повітряну оборону анексованого нею українського півострова Крим. У суботу, 14 січня там офіційно заступає на чергування ЗРК С-400 "Тріумф".

Цього дня буде проведено формальний ритуал прийому комплексу на чергування в гвардійський зенітний ракетний Севастопольско-Феодосійський полк.

Про це в п'ятницю, 13 січня, повідомила прес-служба Південного військового округу РФ, повідомляє DW.

Система ППО "Тріумф" надійшла в полк ще у 2016 році, після чого військовослужбовці пройшли перенавчання системи С-400.

Система С-400 "Тріумф" здатна вражати аеродинамічні об'єкти на відстані до 400 км, а тактичні балістичні цілі, що летять зі швидкістю 4,8 км/с на відстані до 60 км. Вона залучена, зокрема, до оборони російської бази Хмеймим в Сирії.

Нагадаємо, що в середу, 30 листопада, стало відомо про те, що Росія перекинула до Криму зенітно-ракетний комплекс С300-ВМ. Волонтери розвідувальної спільноти InformNapalm ідентифікували техніку як зенітно-ракетний комплекс С-300ВМ "Антей-2500". Це система ППО з можливістю боротьби з балістичними ракетами малої і середньої дальності (до 2500 км).