Росія посилює протиповітряну оборону Криму
Цього дня буде проведено формальний ритуал прийому комплексу на чергування в гвардійський зенітний ракетний Севастопольско-Феодосійський полк.
Про це в п'ятницю, 13 січня, повідомила прес-служба Південного військового округу РФ, повідомляє DW.
Система ППО "Тріумф" надійшла в полк ще у 2016 році, після чого військовослужбовці пройшли перенавчання системи С-400.
Система С-400 "Тріумф" здатна вражати аеродинамічні об'єкти на відстані до 400 км, а тактичні балістичні цілі, що летять зі швидкістю 4,8 км/с на відстані до 60 км. Вона залучена, зокрема, до оборони російської бази Хмеймим в Сирії.
Нагадаємо, що в середу, 30 листопада, стало відомо про те, що Росія перекинула до Криму зенітно-ракетний комплекс С300-ВМ. Волонтери розвідувальної спільноти InformNapalm ідентифікували техніку як зенітно-ракетний комплекс С-300ВМ "Антей-2500". Це система ППО з можливістю боротьби з балістичними ракетами малої і середньої дальності (до 2500 км).
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