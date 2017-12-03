Росія повідомила неправдиву адресу проживання Януковича, - військова прокуратура

Існує версія, що Янукович проживає не в Ростові-на-Дону, а в Підмосков'ї

Генпрокуратура Росії повідомила українській прокуратурі неправдиву адресу проживання екс-президента Віктора Януковича.

"Генпрокуратура РФ повідомила нам неправдиву адресу проживання підозрюваного Януковича", - заявив прокурор головної військової прокуратури Руслан Кравченко, інформує "112 Україна".

"Після того як ми направили на всі можливі адреси проживання та місцезнаходження Януковича, а саме на повідомлену Генпрокуратурою РФ адресу в Ростові-на-Дону, після того, як нам повідомили, що там розташовані складські приміщення, ми направили повторний запит до Генеральної прокуратури РФ, щоб вони надали точну адресу проживання, тому що та адреса, яку вони надали, є неправдивою", - розповів Кравченко.

За його словами, на повторний запит Генпрокуратура РФ відповіла, що адреса в Ростові-на-Дону є правдивою, але ніяких підтверджуючих документів надано не було.

Кравченко також заявив, що двоє свідків у кримінальному провадженні проти екс-президента повідомили, що він проживає не в Ростові-на-Дону, а в Підмосков'ї.

Разом з тим, на питання, чи володіє прокуратура точними даними щодо місцезнаходження Януковича, Кравченко відповів: "Точними не володіє".

Нагадаємо, генеральна прокуратура РФ у відповідь на запит Генпрокуратури України повідомила, що готова організувати допит екс-президента України Януковича на території РФ у присутності українських слідчих.

Генпрокуратура Росії заявляє, що органи російської влади не отримували від екс-президента України Віктора Януковича жодних листів із проханням про введення до України підрозділів збройних сил РФ.

Як повідомляв iPress.ua, раніше адвокат Віктора Януковича відмовився прийняти уточнене підозру у вчиненні державної зради.

15 лютого, генпрокурор Юрій Луценко заявив, що судовий розгляд кримінального провадження проти екс-президента України Віктора Януковича за обвинуваченням у державній зраді може початися у березні, якщо парламент ухвалить закон про вдосконалення процедури заочного засудження.