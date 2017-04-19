Росія повинна негайно зупинити расову дискримінацію в Криму, - Клімкін

Україна буде працювати над втіленням наказу Міжнародного суду ООН по Криму

Глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Росія повинна негайно зупинити расову дискримінацію в окупованому Криму в рамках виконання проміжного рішення Міжнародного суду ООН.

Про це глава зовнішньополітичного відомства написав у Twitter:

"Росія повинна негайно зупинити расову дискримінацію. Будемо працювати над втіленням наказу Міжнародного суду ООН, щоб зупинити агресора", - написав він.

Також глава МЗС України підкреслив, що РФ повинна виконати Мінські домовленості, і припинити ескалацію конфлікту, підтримку тероризму і повзучу анексію Донбасу.

16 січня 2017 року Україна звернулася в Міжнародний суд ООН з позовом за фактом порушення РФ міжнародних конвенцій, зокрема, Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму (підтримка тероризму на сході України), а також Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації (дискримінація етнічних українців і кримських татар в окупованому Криму).

19 квітня Міжнародний суд ООН виніс проміжне рішення у справі Україна проти Росії, визнавши, що має юрисдикцію prima facie для розгляду даної справи. Зокрема, суд визнав, що Україна довела можливість накладення тимчасових заходів у суперечці "Україна проти Росії".

Однак, суд не знайшов підстав для введення додаткових заходів щодо Росії згідно Конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, але підтримав позицію України в питанні расової дискримінації в Криму.

У МЗС України заявили, що рішення суду, який підтримав позицію української сторони у питанні дискримінації окупаційною владою Криму за національною ознакою, однак не визнав фінансування Росією тероризму, є "конструктивним підходом".

Президент України Петро Порошенко вважає важливим визнання позовів України проти Росії юрисдикцією Міжнародного суду ООН в Гаазі і сподівається на позитивне для Києва рішення судової інстанції після розгляду цих справ.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат від "БПП" Рефат Чубаров заявив, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть найвищих російських посадовців на лаву підсудних.