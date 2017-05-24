Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія повинна відповідати за свої дії в Криму і на Донбасі, - Трамп

Трамп підтвердив єдність у справі залучення Росії до відповідальності за її дії в Криму і на сході України
Росія повинна нести відповідальність за свої дії в Криму і на Донбасі, і виконувати Мінські угоди.
Росія повинна відповідати за свої дії в Криму і на Донбасі, - Трамп Фото: ap.org

"Президент Трамп підтвердив трансатлантичну єдність щодо залучення Росії до відповідальності за її дії в Криму і на сході України, а також відзначив важливість переконання Росії виконати свої зобов'язання мінськими угодами", - заявив президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллой і прем'єром Паоло Джентілоні, повідомляє сайт Білого дому.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час першої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася сьогодні, 24 травня, закликав главу американської держави взяти на себе роль миротворця. Трамп відповів, що буде пам'ятати про це.

Зазначимо, на початку травня у ході особистого спілкування з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Білому домі, президент США Дональд Трамп буцімто заявив, що його особисто не надто непокоять бойові дії в Україні, однак це питання є важливим для критиків його адміністрації.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 05 2017 19:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

Куди подіти декілька мільйонів доларів: Чи транслюватиме Україна ЧС-2018 у Росії?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.