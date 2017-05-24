Росія повинна відповідати за свої дії в Криму і на Донбасі, - Трамп
"Президент Трамп підтвердив трансатлантичну єдність щодо залучення Росії до відповідальності за її дії в Криму і на сході України, а також відзначив важливість переконання Росії виконати свої зобов'язання мінськими угодами", - заявив президент США Дональд Трамп на зустрічі з президентом Італії Серджо Маттареллой і прем'єром Паоло Джентілоні, повідомляє сайт Білого дому.
Нагадаємо, Папа Римський Франциск під час першої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка відбулася сьогодні, 24 травня, закликав главу американської держави взяти на себе роль миротворця. Трамп відповів, що буде пам'ятати про це.
Зазначимо, на початку травня у ході особистого спілкування з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Білому домі, президент США Дональд Трамп буцімто заявив, що його особисто не надто непокоять бойові дії в Україні, однак це питання є важливим для критиків його адміністрації.
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