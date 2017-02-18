Росія пояснила, чому передала Нідерландам дані МН17, які неможливо прочитати

У Росавіації заявили, що переведення даних з російського радіолокатора про повітряну обстановку на момент аварії малайзійського "Боїнга" на Донбасі у необхідний міжнародний формат призведе до "значної втрати даних".

"Дані РЛС були передані голландській стороні у максимально докладному вигляді – необробленими, що автоматично свідчить про їх автентичність та ексклюзивність. Формат ASTERIX, про який заявляють Нідерланди, передбачає передачу даних вже в обробленому вигляді, що, по суті, робить їх вторинною інформацією, яка не дозволяє побачити навіть 25% того, що демонструє первинна інформація всередині локатора", – заявили в російському відомстві, пише Інтерфакс.

У Росавіації також заявили, що дані первинної радіолокації традиційно мають власний формат шифрування, а Росія "готова надати міжнародній комісії з розслідування катастрофи "Боїнга" своїх фахівців з дешифрування даних радіолокатора".

Як раніше писав iPress.ua, у січні 2017 стало відомо, що спеціалісти комісії з розслідування катастрофи малазійського "Боїнга" під Донецьком не змогли розшифрувати дані, які надала Росія восени 2016 року.

Прокуратура Нідерландів не може підтвердити справжність радіолокаційних знімків, переданих РФ у справі про збитий МН17, оскільки дані були вислані в нетиповому форматі.

Нагадаємо, 17 липня 2014 року російські військові збили пасажирський лайнер "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній із 298 пасажирами на борту, в тому числі 80 дітей. Літак упав поблизу Тореза Донецької області. СБУ з'ясувала, що ракета, якою був збитий "Боїнг" випустили поблизу міста Сніжне.

За даними міжнародних журналістів-розслідувачів з Bellingcat, відповідальність за відправлення військової техніки, з якої згодом було збито Boeing-777 рейсу МН-17 в небі над Донбасом, повністю лежить на командуванні збройних сил Росії.

Родичі загиблих у катастрофі вимагають відновити пошуки останків жертв у районі катастрофи.

Українська сторона навесні 2017 повинна відновити пошукові роботи для виявлення людських останків на місці падіння літака рейсу MH17 на Донбасі.