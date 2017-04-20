Росія позитивно відреагувала на рішення Гаазького суду за позовом України
Відповідну заяву опублікувало МЗС Росії на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, у МЗС висловили радість з приводу претензій України до Росії, визнавши їх безпідставними і, відповідно, умови для застосування попередніх заходів відсутні.
"Важливо, що Суд зайняв принципову позицію та не підтримав заяви про нібито агресію, що має місце, окупацію, або про статус Криму як ті, що не відносяться до суті розгляду", – йдеться у заяві російського МЗС.
Нагадаємо, що Міжнародний суд ООН в середу, 19 квітня, оголосив рішення по запобіжних заходах в розгляді між Україною і Росією.
Голова Меджлісу кримськотатарського народу, депутат від "БПП" Рефат Чубаров заявив, що рішення суду ООН заклало перші практичні міри, які приведуть найвищих російських посадовців на лаву підсудних.
У свою чергу Президент України Петро Порошенко вважає важливим визнання позовів України проти Росії юрисдикцією Міжнародного суду ООН в Гаазі і сподівається на позитивне для Києва рішення судової інстанції після розгляду цих справ.
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