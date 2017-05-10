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Росія продасть Саудівській Аравії системи С-400

Такої домовленості країни досягли в рамках візиту короля Саудівської Аравії в Москву
Саудівська Аравія погодилася купити у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400.
Росія продасть Саудівській Аравії системи С-400 Система С-400 "Тріумф". Фото: militaryarms.ru

Такої домовленості країни досягли в рамках візиту короля Саудівської Аравії в Москву. Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін і монарх Сальман бен Абдель Азіз аль Сауд провели переговори в Москві. Це був перший в історії візит короля Саудівської Аравії в Росію.

Вони також підписали безліч економічних угод і домовилися співпрацювати для досягнення стабільності на світовому нафтовому ринку.

Нагадаємо, минулого місяця Туреччина підписала з Росією контракт на купівлю зенітно-ракетних комплексів С-400.

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05 10 2017 18:43
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