Росія продасть Саудівській Аравії системи С-400

Такої домовленості країни досягли в рамках візиту короля Саудівської Аравії в Москву

Саудівська Аравія погодилася купити у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400.

Такої домовленості країни досягли в рамках візиту короля Саудівської Аравії в Москву. Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.

5 жовтня президент Росії Володимир Путін і монарх Сальман бен Абдель Азіз аль Сауд провели переговори в Москві. Це був перший в історії візит короля Саудівської Аравії в Росію.

Вони також підписали безліч економічних угод і домовилися співпрацювати для досягнення стабільності на світовому нафтовому ринку.

Нагадаємо, минулого місяця Туреччина підписала з Росією контракт на купівлю зенітно-ракетних комплексів С-400.