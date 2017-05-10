ПОЛІТИКА НОВИНИСаудівська Аравія погодилася купити у Росії зенітно-ракетні комплекси С-400.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія продасть Саудівській Аравії системи С-400
Такої домовленості країни досягли в рамках візиту короля Саудівської Аравії в Москву
Система С-400 "Тріумф". Фото: militaryarms.ru
Такої домовленості країни досягли в рамках візиту короля Саудівської Аравії в Москву. Про це повідомляє телеканал Al Arabiya.
5 жовтня президент Росії Володимир Путін і монарх Сальман бен Абдель Азіз аль Сауд провели переговори в Москві. Це був перший в історії візит короля Саудівської Аравії в Росію.
Вони також підписали безліч економічних угод і домовилися співпрацювати для досягнення стабільності на світовому нафтовому ринку.
Нагадаємо, минулого місяця Туреччина підписала з Росією контракт на купівлю зенітно-ракетних комплексів С-400.
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