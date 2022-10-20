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росія програє у війні з Україною – ЗМІ

Ольга
Матарикіна
Використання іранських дронів це не що інше, як ознака слабкості москви.
росія програє у війні з Україною – ЗМІ Фото: нейромережа Midjourney
"росія програє цю війну. Якщо вони замовляють безпілотники в Ірані, значить, у них немає власної зброї", – сказав Артем Старосек, виконавчий директор компанії Molfar, яка надає послуги з розвідки, підготовки та коучингу OSINT-фахівців.
 
Про це повідомляє The Guardian.
 
При цьому, як пише видання, ціна приниження безпілотників-камікадзе для України значно перевищує суми, які росія платить за закупівлю та запуск іранських БПЛА.
 
Враховуючи, що ціна іранських дронів Shahed-136 становить від 20 до 50 тисяч євро за кожен "шахед", загальна вартість невдалих атак безпілотників на Україну, завданих росією останніми тижнями, оцінюється військовими аналітиками Molfar в 11,66 млн доларів і 17,9 млн доларів.
 
Своєю чергою, як пишуть автори, Україна розгорнула безліч озброєнь для знищення безпілотників, у тому числі винищувачі МіГ-29, крилаті ракети С-300, системи наземної оборони Nasams та стрілецьку зброю.
 
Орієнтовна вартість для України становить понад 28,14 млн. доларів. Дані включають дрони, запущені в період з 13 вересня до 17 жовтня.
 
"Це наголошує на низьких фінансових витратах росії на атаки безпілотників, які продовжують сіяти терор в Україні, вбиваючи мирних жителів і завдаючи ударів по енергетичній інфраструктурі країни", – пише The Guardian.
 
Видання наводить статистику, згідно з якою всього за останній місяць сили ППО збили 161 безпілотник Shahed-136, один більший Shahed-129 і чотири ще більші безпілотні ударні апарати, відомих як Mohajer-6.
 
Як повідомлялось, на тлі масованого нальоту дронів-камікадзе Shahed-136 на Київ 17 жовтня в Ірані вкотре заявили, що не постачали безпілотники росії.
 
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що протягом місяця ЗСУ збили 233 Shahed-136 і десятки ракет ворога.
 
 
 
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20 10 2022 13:53
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