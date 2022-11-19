росія програє війну в Україні, незалежно від своєї підлої тактики, - США
Держдепартамент США закликав росію припинити війну в Україні, яку вона не має шансів виграти незалежно від того, які б злочини не чинили її війська проти мирних українців.
Про це заявив заступник прес-секретаря Держдепартаменту США Ведант Пател на відеобрифінгу, повідомляє РБК-Україна.
"Ми наполегливо закликаємо рф вивести свої сили (з України – ред.), щоб покласти край непотрібній війні, яку вона не може виграти і не виграє – незалежно від того, наскільки підлою та безрозсудною є її тактика", - зазначив Пател.
За його словами, лише одна країна – росія – веде неспровоковану та навмисну війну на свій вибір і свідомо нехтує правами людини.
"Сьогодні ми знову закликаємо росію припинити її фільтраційні операції, порушення та нехтування правами людини, гуманітарним правом та статутом ООН", - зазначив представник Держдепу США.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати зараз не бачать нічого, що б вказувало на готовність Росії брати відповідальну участь у переговорах з Україною.
Додати коментар
- ФОТО На саміті G20 зустрілися Байден та Ердоган
- ВІДЕО Якщо росія хоче закінчити цю війну, хай доведе це діями: виступ Зеленського на G20
- ФОТО Під час саміту АСЕАН Кулеба зустрівся з Блінкеном: про що говорили
- Соловйов погрожує семи країнам авіаударами після вибуху в Польщі. Але вже відкрито говорять і про розчарування російською владою – Джулія Девіс
- путінське "назавжди" триває лише 42 дні. На Херсонському напрямку поразку потерпів не шойгу, а путін – Том Купер