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росія програє війну в Україні, незалежно від своєї підлої тактики, - США

Держдепартамент США закликав росію припинити війну в Україні, яку вона не має шансів виграти незалежно від того, які б злочини не чинили її війська проти мирних українців.
росія програє війну в Україні, незалежно від своєї підлої тактики, - США Фото: dpa-international.com

Держдепартамент США закликав росію припинити війну в Україні, яку вона не має шансів виграти незалежно від того, які б злочини не чинили її війська проти мирних українців.

Про це заявив заступник прес-секретаря Держдепартаменту США Ведант Пател на відеобрифінгу, повідомляє РБК-Україна.

"Ми наполегливо закликаємо рф вивести свої сили (з України – ред.), щоб покласти край непотрібній війні, яку вона не може виграти і не виграє – незалежно від того, наскільки підлою та безрозсудною є її тактика", - зазначив Пател.

За його словами, лише одна країна – росія – веде неспровоковану та навмисну війну на свій вибір і свідомо нехтує правами людини.

"Сьогодні ми знову закликаємо росію припинити її фільтраційні операції, порушення та нехтування правами людини, гуманітарним правом та статутом ООН", - зазначив представник Держдепу США.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати зараз не бачать нічого, що б вказувало на готовність Росії брати відповідальну участь у переговорах з Україною.

 


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19 11 2022 09:40
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