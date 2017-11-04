Росія прокоментувала звинувачення Польщі щодо Смоленської катастрофи
"Ні, ми не можемо це прокоментувати, ми не знаємо, чим керувалася ця комісія, на чому вона засновувала свої висновки. У слідства є певні дані і запис розмов на борту, і записи пілотів, і диспетчерів, які таких свідчень не містять. В цьому випадку, ми не знаємо, чим могла ця комісія керуватися", - сказав Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати висновки польської комісії , повідомляє російське агентство "РИА Новости".
Нагадаємо, Підкомісія з питань розслідування Смоленської авіакатастрофи при Міноборони Польщі вважає, що літак Леха Качинського почав розпадатися ще в повітрі.
Зазначимо, що Польща найближчим часом планує подати скаргу до Міжнародного Суду в Гаазі на російське розслідування у справі смоленської катастрофи.
Міністерство оборони Польщі звернулося до влади Росії із запитом про негайну передачу Варшаві записів з кабіни пілотів Ту-154, який зазнав аварії під Смоленськом у 2010 році.
Глава польської комісії, що розслідує авіакатастрофу під Смоленськом, у якій загинув президент Польщі Лех Качинський, заявив, що в розпорядженні комісії виявилися нові свідчення того, що диспетчери аеропорту могли ввести екіпаж в оману.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану