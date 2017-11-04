Росія прокоментувала звинувачення Польщі щодо Смоленської катастрофи

За його словами, записи розмов диспетчерів і пілотів таких свідчень не містять

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що у Кремлі не знають, на чому грунтуються висновки польської урядової комісії про вибух на борту Ту-154 президента Польщі Леха Качинського.

"Ні, ми не можемо це прокоментувати, ми не знаємо, чим керувалася ця комісія, на чому вона засновувала свої висновки. У слідства є певні дані і запис розмов на борту, і записи пілотів, і диспетчерів, які таких свідчень не містять. В цьому випадку, ми не знаємо, чим могла ця комісія керуватися", - сказав Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати висновки польської комісії , повідомляє російське агентство "РИА Новости".

Нагадаємо, Підкомісія з питань розслідування Смоленської авіакатастрофи при Міноборони Польщі вважає, що літак Леха Качинського почав розпадатися ще в повітрі.