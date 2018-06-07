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Росія пропонує позбавити США права проводити спортивні змагання

Така пропозиція пов'язана із затримками з видачами американських віз росіянам, зокрема, спортсменам
МЗС Росії звернулося до міжнародних спортивних організацій із закликом не надавати Сполученим Штатам права на проведення змагань.
Росія пропонує позбавити США права проводити спортивні змагання Фото: top.rbc.ru

Про це заявила офіційний представник Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова, передає "РБК".

За її словами, така пропозиція пов'язана із затримками з видачами американських віз росіянам, зокрема, спортсменам. У міністерстві заявили, що РФ розцінює візові обмеження для російських спортсменів як спробу позбутися сильних суперників та ізолювати Росію.

Захарова розповіла, що з проблемами при в'їзді до США зіштовхуються російські спортсмени, запрошені на міжнародні змагання. Зокрема, у візових співбесідах було відмовлено збірній РФ з вільної боротьби і командам з кінного і вітрильного спорту.

"Візові обмеження для наших спортсменів, які мають офіційні запрошення на подібні заходи, - очевидна дискримінація спортсменів, країни і, звичайно, удар по міжнародному спорту.

Поки таке становище не зміниться, пропонуємо міжнародним спортивним федераціям утримуватися від надання США права на проведення змагань. Не можна потурати тій державі, яка явно змішує спорт і політику", - озвучила заяву МЗС Захарова.

Водночас Генконсул США Лоуренс Тобі пояснив "візову кризу" масовою висилкою американських дипломатів з РФ у 2017 році. Через це диппредставництвам не вистачає персоналу для обробки запитів на в'їзд. Генконсул запевнив, що Вашингтон не розглядає візові обмеження як метод тиску на росіян.

Нагадаємо, що Чемпіонат світу з футболу в 2026 році вперше в історії мундіалю пройде відразу в трьох державах – США, Мексиці і Канаді.

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06 07 2018 10:36
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