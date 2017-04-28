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Росія просить Інтерпол арештувати Яценюка, - МВС

Мова йде про сфабриковану режимом Путіна справу про нібито участь екс-прем'єра України в чеченському конфлікті на боці влади Ічкерії
Росія направила в Генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні запит про оголошення колишнього прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка в міжнародний розшук з метою його арешту та подальшої екстрадиції в РФ.
Росія просить Інтерпол арештувати Яценюка, - МВС Арсеній Яценюк. Фото: politica-ua.com

Копія відповідного звернення була направлена в Міністерство внутрішніх справ України.

"Російські судово-правоохоронні органи нібито видали ордер на арешт Яценюка, і звинувачують його у, цитуємо, "участь в озброєній банді", "навмисне вбивство двох або більше осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб" і "замах на умисне вбивство двох або більше осіб, вчинене за попередньою змовою групою осіб", - повідомили у відомстві.

Так, згідно з версією російських слідчих, Яценюк убив з автомата Калашникова 30 російських військовослужбовців, і поранив ще 13.

Мова йде про сфабриковану режимом Путіна справу про нібито участь екс-прем'єра України в чеченському конфлікті на боці влади Ічкерії.

При цьому, як зазначили в МВС, цей запит не є офіційним оголошенням Яценюка в міжнародний розшук і підлягає вивченню на предмет відповідності зі Статутом та Правилами організації.

У свою чергу глава відомства Арсен Аваков направив в Інтерпол лист про безпідставність звинувачень Росії проти екс-прем'єра.

За його словами, дії російських силовиків політично мотивовані і не мають під собою абсолютно ніяких доказів, окрім свідчень викрадених спецслужбами РФ громадян України, отриманих під тортурами.

Нагадаємо, у березні слідчий комітет Росії направив в Ессентукский міський суд Ставропольського краю клопотання про арешт екс-прем'єра України Арсенія Яценюка.

Як відомо, у вересні 2015 року голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив про те, що Арсеній Яценюк в 1994-1995 роках воював у Чечні і удостоївся найвищої нагороди Джохара Дудаєва "Честь нації" за знищення російських військовослужбовців.

Зазначимо, що Генпрокуратура закрила кримінальні справи відносно екс-прем'єра, лідера "Фронту змін" Арсенія Яценюка, які були порушені за зверненнями нардепа Дмитра Добродомова.
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