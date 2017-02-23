РФ просить світові держави оплатити відновлення Сирії, - ЗМІ
"Вони [Росія] прийшли, навели безлад, все зруйнували і хочуть тепер, щоб усі за це платили", - повідомляє Financial Times з посиланням на неназваних іноземних дипломатів.
За даними видання, це питання обговорюватимуть на переговорах між урядом Сирії та опозицією, які пройдуть 23 лютого в Женеві.
За словами співрозмовників видання, минулого тижня заступник голови МЗС РФ Михайло Богданов на зустрічі послів ЄС заявив, що питання відновлення Сирії стане головним у порядку денному. На це можуть піти десятки мільярдів доларів. При цьому Богданов додав, що від Росії в цьому питанні "не слід очікувати нічого", зазначили джерела.
FT пише, що інші країни можуть негативно поставитися до цієї ініціативи, тому що вважають Росію відповідальною за руйнування великих міст, таких як Алеппо.
Зазначимо, військові злочини Росії і режиму Асада в сирійському місті Алеппо описані на 70 сторінках звіту американського аналітичного центру.
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