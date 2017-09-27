Росія протестувала міжконтинентальну балістичну ракету Інформація щодо запуску "Тополя" буде використана для створення ефективних засобів подолання ПРО

В Астраханській області на полігоні Капустін Яр російські військові випробували міжконтинентальну балістичну ракету РС-12М "Тополь" із перспективним бойовим оснащенням.

Фото: Tengrinews

Інформація щодо запуску "Тополя" буде використана для створення ефективних засобів подолання протиракетної оборони (ПРО), повідомили в Міноборони РФ, пише ТАСС. Зазначається, що "метою пуску стало випробування перспективного бойового оснащення міжконтинентальних балістичних ракет". У відомстві уточнили, що навчальна бойова частина ракети із заданою точністю вразила умовну ціль на полігоні Сари-Шаган (Казахстан). Нагадаємо, 29 серпня Росія запустила крилату ракету з розташованого під Балаклавою ракетного комплексу "Утьос" в межах планового тактичного навчання ударних сил Чорноморського флоту РФ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію