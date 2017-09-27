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Росія протестувала міжконтинентальну балістичну ракету

Інформація щодо запуску "Тополя" буде використана для створення ефективних засобів подолання ПРО
В Астраханській області на полігоні Капустін Яр російські військові випробували міжконтинентальну балістичну ракету РС-12М "Тополь" із перспективним бойовим оснащенням.
Росія протестувала міжконтинентальну балістичну ракету Фото: Tengrinews

Інформація щодо запуску "Тополя" буде використана для створення ефективних засобів подолання протиракетної оборони (ПРО), повідомили в Міноборони РФ, пише ТАСС.

Зазначається, що "метою пуску стало випробування перспективного бойового оснащення міжконтинентальних балістичних ракет". У відомстві уточнили, що навчальна бойова частина ракети із заданою точністю вразила умовну ціль на полігоні Сари-Шаган (Казахстан).

Нагадаємо, 29 серпня Росія запустила крилату ракету з розташованого під Балаклавою ракетного комплексу "Утьос" в межах планового тактичного навчання ударних сил Чорноморського флоту РФ.

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27 09 2017 11:39
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