CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Астраханській області на полігоні Капустін Яр російські військові випробували міжконтинентальну балістичну ракету РС-12М "Тополь" із перспективним бойовим оснащенням.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія протестувала міжконтинентальну балістичну ракету
Інформація щодо запуску "Тополя" буде використана для створення ефективних засобів подолання ПРО
Фото: Tengrinews
Інформація щодо запуску "Тополя" буде використана для створення ефективних засобів подолання протиракетної оборони (ПРО), повідомили в Міноборони РФ, пише ТАСС.
Зазначається, що "метою пуску стало випробування перспективного бойового оснащення міжконтинентальних балістичних ракет". У відомстві уточнили, що навчальна бойова частина ракети із заданою точністю вразила умовну ціль на полігоні Сари-Шаган (Казахстан).
Нагадаємо, 29 серпня Росія запустила крилату ракету з розташованого під Балаклавою ракетного комплексу "Утьос" в межах планового тактичного навчання ударних сил Чорноморського флоту РФ.
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27 09 2017 11:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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