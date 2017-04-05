Росія 9 травня проведе військовий парад у Придністров’ї
Представник міністерства закордонних справ висловив стурбованість у зв'язку з намірами дислокованої на території Придністров'я оперативної групи російських військ брати участь у заходах, приурочених до 9 травня, - повідомляє прес-служба МЗС Молдови, інформує Еспресо.
Російську сторону закликали утриматися від участі в таких заходах, які суперечать положенням молдовсько-російської угоди від 1992 року. Згідно з цією угодою російські військовослужбовці, дислоковані в Придністров'ї, зобов'язалися суворо дотримуватися принципів нейтралітету.
У міністерстві закордонних справ також заявили, що зазначені дії можуть мати негативний вплив як на двосторонні відносини між Молдовою і Росією, так і на процес придністровського врегулювання.
Нагадаємо, у Придністров'ї хочуть прирівняти за статусом прапор невизнаної республіки і державний прапор РФ.
Раніше у самопроголошеному Придністров'ї виступили категорично проти виведення російських військ з регіону, вважаючи їх "гарантами миру".
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