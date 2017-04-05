Росія 9 травня проведе військовий парад у Придністров’ї

МЗС Молдови викликав тимчасову повірену у справах РФ у Кишиневі Олену Копніну у зв'язку з намірами російських військових брати участь у заходах 9 травня у Придністров’ї.

Представник міністерства закордонних справ висловив стурбованість у зв'язку з намірами дислокованої на території Придністров'я оперативної групи російських військ брати участь у заходах, приурочених до 9 травня, - повідомляє прес-служба МЗС Молдови, інформує Еспресо.

Російську сторону закликали утриматися від участі в таких заходах, які суперечать положенням молдовсько-російської угоди від 1992 року. Згідно з цією угодою російські військовослужбовці, дислоковані в Придністров'ї, зобов'язалися суворо дотримуватися принципів нейтралітету.

У міністерстві закордонних справ також заявили, що зазначені дії можуть мати негативний вплив як на двосторонні відносини між Молдовою і Росією, так і на процес придністровського врегулювання.

Нагадаємо, у Придністров'ї хочуть прирівняти за статусом прапор невизнаної республіки і державний прапор РФ.

Раніше у самопроголошеному Придністров'ї виступили категорично проти виведення російських військ з регіону, вважаючи їх "гарантами миру".