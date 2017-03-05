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Росія провела військові навчання в окупованому Криму

Окупанти провели військові навчання в Криму із залученням вертольотів
В окупованому Криму Росія провела військові навчання за участю вертольотів.
Росія провела військові навчання в окупованому Криму Фото: EPA / UPG

Про це повідомила прес-служба Міноборони РФ.

Вказується, що в навчаннях були задіяні вертольоти Ка-27 та Мі-8 за участі персоналу авіаційної комендатури змішаного морського авіаційного полку Чорноморського флоту.

Згідно з повідомленням, фахівці на гідроаеродромі виконували завдання щодо організації безпечних польотів вертольотів, забезпечуючи їх зв'язком і необхідними даними під час перельотів.

Нагадаємо, 20 березня на полігоні Опук на окупованому півострові стартували повітряно-десантні навчання Збройних сил країни-агресора. За словами представника збройних сил окупантів, в маневрах на полігоні беруть участь більше двох з половиною тисяч десантників і близько 600 одиниць бойової техніки.

До слова, раніше українські прикордонники взяли участь в антитерористичних навчаннях, які проводилися 21 квітня з ініціативи Служби безпеки України в Херсонській області на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом.

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03 05 2017 23:19
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