Росія провела військові навчання в окупованому Криму
Про це повідомила прес-служба Міноборони РФ.
Вказується, що в навчаннях були задіяні вертольоти Ка-27 та Мі-8 за участі персоналу авіаційної комендатури змішаного морського авіаційного полку Чорноморського флоту.
Згідно з повідомленням, фахівці на гідроаеродромі виконували завдання щодо організації безпечних польотів вертольотів, забезпечуючи їх зв'язком і необхідними даними під час перельотів.
Нагадаємо, 20 березня на полігоні Опук на окупованому півострові стартували повітряно-десантні навчання Збройних сил країни-агресора. За словами представника збройних сил окупантів, в маневрах на полігоні беруть участь більше двох з половиною тисяч десантників і близько 600 одиниць бойової техніки.
До слова, раніше українські прикордонники взяли участь в антитерористичних навчаннях, які проводилися 21 квітня з ініціативи Служби безпеки України в Херсонській області на адміністративному кордоні з окупованим Росією Кримом.
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