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Росія пригнала на кордон із Україною понад тисячу танків і артсистем, - Порошенко

Наземне угруповання військ Росії - складає 28 батальйонних тактичних груп
Наземне угруповання військ Російської Федерації уздовж кордону України, на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей та в анексованому Криму зросло.
Росія пригнала на кордон із Україною понад тисячу танків і артсистем, - Порошенко Фото: reuters.com

Про це заявив Президент Петро Порошенко під час виступу перед воїнами 72-ї механізованої бригади, які виконують завдання у зоні проведення операції Об’єднаних сил, який транслювався у прямому ефірі на сторінці Глави держави у Facebook.

“Наземне угруповання військ РФ вздовж кордону України, на тимчасово окупованих територіях на Донбасі та Криму складає 28 батальйонних тактичних груп, понад 1120 танків, 2600 броньованих машин, 1230 артилерійських систем та 442 РСЗВ, 6 оперативно-тактичних ракетних комплексів”, - зазначив Порошенко, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, дані космічної розвідки демонструють розміщення російських танків на відстані 18 км від українського кордону. Так, Президент підкреслив, що лише на одному з напрямків чисельність танків від середини вересня збільшилася майже втричі – з 92 до 250 машин.

У цьому контексті Глава держави наголосив, що рішення про запровадження в низці областей воєнного стану було прийнято не лише через напад на українських моряків в Керченській протоці, але через те, що РФ від серпня значно посилила свої угруповання вздовж кордону та на окупованих територіях.

Як повідомлялося, прикордонні кораблі Російської Федерації 25 листопада вчинили агресивні дії проти українських кораблів, що здійснювали плановий перехід з порту Одеса до порту Маріуполь. Вони обстріляли і захопили три українські кораблі у Керченській протоці та 24 моряків.

Верховна Рада України 26 листопада ухвалила закон, яким затвердила указ Президента України про введення воєнного стану на 30 днів в 10 областях у зв'язку з агресією Росії.

Додамо, що президент Росії Володимир Путін вважає, що рейтинг Президента України Петра Порошенка зріс після інциденту в Керченській протоці.

Також, ситуація в Україні перебуває під повним контролем держави і не вимагає оголошення мобілізації, проте у разі відкритої масштабної наземної агресії Російської Федерації вона буде оголошена негайно.

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20 12 2018 15:13
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