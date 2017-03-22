Росія приховала смерть ще двох своїх військових в Сирії, - Reuters

Бойові втрати Росії в ході військової кампанії в Сирії продовжують рости, а інформацію про них російському Міністерству оборони приховувати стає все складніше.

Так, журналісти дізналися про ліквідацію ще двох кадрових військових збройних сил РФ.

Згідно з інформацією Reuters, одним з них є Сергій Травін, якому було трохи за сорок, а другим командир гірського розвідувального батальйону 37-річний Ігор Ворона.

У той же час подробиці їх смерті не повідомляються.

При цьому РБК вдалося поспілкуватися зі знайомими Ворони, які підтвердили його вбивство в Сирії.

"Це мій друг, рідна людина. Про загибель дізналася в лютому, буквально відразу. Що в Україні, що в Сирії з відряджень багато не повертаються. По ТБ нічого не кажуть, а між собою це всі знаю", - розповіла журналістам Олена Петрова.

Вона також додала, що Ворона служив в армії у званні підполковника.

У той же час про Травіна відомо лише те, що він також був офіцером.

При цьому варто зазначити, що, якщо загибель в Сирії кадрових військових Міноборони РФ у разі розголосу в соцмережах і ЗМІ деколи визнає, то смерті російських найманців з ПВК Вагнера, які значно більші і перевищують офіційні втрати Росії в кілька разів, відмовляється навіть коментувати.

Нагадаємо, на початку березня в районі сирійського міста Пальміра на міні підірвався генерал-майор російської армії Петро Мілюхін.

20 лютого у Сирії в результаті підриву радіокерованого фугасу загинули чотири військових радника Російської Федерації.