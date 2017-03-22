Росія приховала смерть ще двох своїх військових в Сирії, - Reuters
Так, журналісти дізналися про ліквідацію ще двох кадрових військових збройних сил РФ.
Згідно з інформацією Reuters, одним з них є Сергій Травін, якому було трохи за сорок, а другим командир гірського розвідувального батальйону 37-річний Ігор Ворона.
У той же час подробиці їх смерті не повідомляються.
При цьому РБК вдалося поспілкуватися зі знайомими Ворони, які підтвердили його вбивство в Сирії.
"Це мій друг, рідна людина. Про загибель дізналася в лютому, буквально відразу. Що в Україні, що в Сирії з відряджень багато не повертаються. По ТБ нічого не кажуть, а між собою це всі знаю", - розповіла журналістам Олена Петрова.
Вона також додала, що Ворона служив в армії у званні підполковника.
У той же час про Травіна відомо лише те, що він також був офіцером.
При цьому варто зазначити, що, якщо загибель в Сирії кадрових військових Міноборони РФ у разі розголосу в соцмережах і ЗМІ деколи визнає, то смерті російських найманців з ПВК Вагнера, які значно більші і перевищують офіційні втрати Росії в кілька разів, відмовляється навіть коментувати.
Нагадаємо, на початку березня в районі сирійського міста Пальміра на міні підірвався генерал-майор російської армії Петро Мілюхін.
20 лютого у Сирії в результаті підриву радіокерованого фугасу загинули чотири військових радника Російської Федерації.
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