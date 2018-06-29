Росія приховує справжній стан українських політв’язнів, - омбудсмен

Омбудсмен України звернеться до США та ЄС через порушення Росією домовленостей щодо політв’язнів

Росія приховує справжній стан здоров’я політв’язнів Кремля, яких утримують в тюрмах на території Російської Федерації та в анексованому Криму.

"До жодного з них немає доступу незалежних гуманітарних організацій та комітету Червоного Хреста. Ми не знаємо правди про їхнє здоров’я", - повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на прес-конференції у Москві.

Вона також сказала, що недопуск Росією українських консулів до політв’язнів є порушенням не лише міжнародного права, але і власне російського законодавства.

Денісова додала, що її російська колега Тетяна Москалькова пояснила відмову в доступі до політв’язня Сенцова тим, що "Денісова не має російського громадянства".

"Було б дивно, якби український омбудсмен мав російське громадянство", - сказала Денісова.

За її словами, суперечливі заяви щодо стану Олега Сенцова змушують думати, що його можуть годувати примусово. Сам Сенцов на цей час голодує вже 47-й день.

Денісова зауважила, що Сенцова можуть годувати сумішшю до складу якої можуть входити незрозумілі речовини, які можуть впливати, зокрема, на психіку.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поінформує послів країн "Нормандської четвірки", країни Євросоюзу та США про те, що Росія порушила міжнародні конвенції з прав людини, мандат Денісової як омбудсмена, а також домовленостей президентів Петра Порошенка та Володимира Путіна щодо відвідування українських політв’язнів.

Омбудсмен сказала, що найближчим часом поїде до Стразбурга та поінформує комісара Ради Європи з прав людини про недопуск до політв’язнів.

"Я закликатиму її відвідати українців у тюрмах Росії. Також я донесу цю інформацію до місії ООН та ОБСЄ", - сказала Денісова.

Людмила Денісова заявила, що раніше російська омбудсмен Тетяна Москалькова відмовила їй у візиті до українського політв'язня Олега Сенцова через громадянство Денісової.

"Учора уповноважена з прав людини Москалькова відмовила на підставі, що я не є громадянка Російської Федерації. Було б дивно, аби український омбудсмен була громадянкою РФ", - повідомила вона.

За словами Денісової, Київ готовий передати Росії 23 засуджених на території України росіян в обмін на 23 українці, які утримуються в російських тюрмах.