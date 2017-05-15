Росія приєднається до розв'язання ядерної проблеми КНДР, - ЗМІ

У Вашингтоні закликали РФ приєднатися до вирішення ракетно-ядерної проблеми Північної Кореї.

"США попросили Росію стати частиною міжнародних зусиль з подолання ядерної загрози Північної Кореї",- повідомляє із посиланням на джерело в Держдепартаменті США Fox News.

Водночас "президент Росії Володимир Путін заявив недавно інаугурованому президенту Південної Кореї Мун Чже, що він готовий грати "конструктивну роль" у розв'язанні північнокорейської загрози".

Нагадаємо, влада Північної Кореї оголосила про вдалий запуск балістичної ракети середньої дальності типу "земля-земля".

Очільник Північної Кореї Кім Чен Ин, який був присутній під час запуску, зауважив, що США не повинні недооцінювати державу.

"Материковий і тихоокеанський регіони діяльності США знаходиться в зоні прицільного удару КНДР, Корея має потужні засоби для удару у відповідь", - цитуються його слова у звіті щодо запуску ракети.

Раніше в НАТО заявили, що тестовий запуск балістичної ракети КНДР є новим грубим порушенням низки резолюцій Ради Безпеки ООН і становить загрозу для міжнародного миру та безпеки.