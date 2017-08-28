Росія привела у повну бойову готовність всю авіацію і ППО в анексованому Криму

В окупованому Криму та на півдні Російської Федерації за сигналом бойової тривоги підняли всю авіацію та об'єкти ППО Росії в рамках перевірки.

"За сигналом бойової тривоги сьогодні було піднято особовий склад авіаційних з'єднань і військових частин, а також сил ППО, дислокованих на території Ростовської і Волгоградської областей, Краснодарського і Ставропольського країв, республік Північна Осетія-Аланія і Крим", – повідомив начальник прес-служби Південного військового округу РФ Вадим Астаф'єв, інформує "РИА Новости".

За його словами, об'єднання військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Південного військового округу в понеділок привели в повну боєготовність під час перевірки.

Перевірка проводиться за наказом начальника Генштабу ЗС РФ генерала армії Валерія Герасимова. Під час неї Генштаб РФ має намір оцінити, наскільки добре підготовлена техніка і самі льотчики та наземні фахівці.

Нагадаємо, що спільні стратегічні навчання Збройних сил Росії і Білорусі "Захід-2017" заплановано на 14-20 вересня.

Спільні російсько-білоруські навчання "Захід-2017" повинні пройти з 14 по 20 вересня на території Білорусі. До участі в навчанні планують залучити до 12 700 військовослужбовців, у тому числі близько 3000 - від Збройних сил Російської Федерації, а також близько 680 одиниць бойової техніки. Це найбільший захід спільної оперативної підготовки збройних сил Росії і Білорусі.

Для порівняння: в українсько-американських навчаннях "Сі Бриз-2017", які завершилися 22 липня, брали участь близько 3500 військових від усіх учасників, а також близько 150 одиниць автомобільної, бронетанкової, авіаційної та морської техніки.

Міністр оборони Степан Полторак вважає, що Росія може використати військові навчання з Білоруссю "Захід-2017" проти України й Європи.

У свою чергу, командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв: "Є побоювання, що йдеться про "троянського коня". У Росії кажуть, що це просто вчення, а потім всі сили буде перекинуто в іншому напрямку". Країни східної Європи побоюються, що Росія може залишити в Білорусі озброєння для інших операцій.

За словами Ходжеса, більша відкритість Москви в питанні навчань допомогла б переконати країни Східної Європи в зворотному.