Росія привласнила кримські експонати, - ФОТО

Міністерство культури України обурене виставкою "Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства", яка триває у Московському державному музеї образотворчого мистецтва імені А.С. Пушкіна.

Виставка демонструє 450 експонатів з історії Боспорського царства від VII ст. до н.е. до І ст. н.е. Тут є археологічні предмети з фондів Східно-Кримського історико-культурного музею-заповідника (м. Керч), інформує "Українська правда. Життя".

Окремою групою виділені "знахідки останніх років".

Міністерство зазначає, що за статтею 3 Європейської конвенції про охорону археологічної спадщини, кожна держава-член зобов’язується запровадити процедуру видання попереднього спеціального дозволу на розкопки та інші види археологічної діяльності.

Згідно із законами України, проведення археологічних розвідок, розкопок та інших земляних робіт на території пам'ятки, охоронюваній археологічній території, у зонах охорони, в історичних ареалах населених місць, а також дослідження решток життєдіяльності людини, що містяться під земною поверхнею, здійснюється за дозволом Міністерства культури України.

А дослідник археологічної спадщини зобов'язаний передати усі виявлені під час досліджень археологічні предмети на постійне зберігання визначеній у дозволі установі для занесення до державної частини Музейного фонду України.

На сьогодні ніхто ніяких дозволів у Мінкульту щодо Автономної Республіки Крим та міста Севастополь не просив і не передавав до державної частини Музейного фонду України жодних предметів, виявлених під час археологічних досліджень на території Криму.

Тому "проведення будь-яких археологічних досліджень на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь становить порушення норм міжнародного та національного законодавства України", додає міністерство.

Також Мінкульт вважає, що ця виставка - "цинічне порушення не лише суверенних прав нашої держави, а й положень таких міжнародних актів, як Конвенції про закони і звичаї суходільної війни від 18.10.1907 р., Конвенції про захист культурних цінностей у випадку збройного конфлікту від 14.05.1954 р., Конвенції про заходи, спрямовані на заборону та запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та передачі права власності на культурні цінності від 14.11.1970 р. та Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини від 16.11.1972 р. і Резолюції Ради безпеки ООН 2347".

Резолюції Генасамблеї ООН 68/262 від 27 березня 2014 року та 71/205 від 19 грудня 2016 року підтверджують суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

За рішенням 194-ї, 195-ї, 196-ї, 197-ї, 199-ї та 200-ї, 201-ї сесій Виконавчої Ради ЮНЕСКО "Моніторинг ситуації в Автономній Республіці Крим (Україна)", ухвалених протягом 2014-2017 років, Російська Федерація як держава, що здійснює тимчасову незаконну окупацію українських територій, має забезпечити виконання своїх зобов’язань згідно з міжнародним гуманітарним правом, міжнародними механізмами захисту прав людини, іншими договірно-правовими інструментами, стороною яких вона виступає.

Тому "культурні цінності, що знаходяться у музеях Автономної Республіки Крим - це музейні предмети, які є невід’ємною частиною державної частини Музейного фонду України і є власністю держави Україна, національним багатством, невід'ємною складовою культурної спадщини України та охороняються міжнародним та національним законодавством. Незаконно вивезені з території України культурні цінності підлягають поверненню в Україну".



Всі фото: mos.ru

Тому Міністерство культури України закликає Росію негайно припинити міжнародні правопорушення, а також вкотре звертається до міжнародних організацій з проханням вжити заходів до країни – порушника, сказано в заяві.

Нагадаємо, що з музею мистецтва давньої української книги, який є частиною Львівської національної галереї мистецтв імені Возницького, зникли 455 музейних предметів.