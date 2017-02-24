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Росія призначила в.о. постпреда в ООН

Петро Іллічов в постпредстві РФ при ООН займає посаду першого заступника
Виконуючим обов'язки постійного представника Росії при ООН після смерті Віталія Чуркіна став його перший заступник Петро Іллічов.
Росія призначила в.о. постпреда в ООН Петро Іллічов Фото: ukrinform.ru

Як повідомили в постпредстві РФ при ООН, Іллічов виконуватиме обов'язки глави російської дипмісії до призначення нового постпреда РФ при Всесвітній організації.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Петро Іллічов в постпредстві РФ при ООН займає посаду першого заступника.

5 грудня 2013 року одержав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника 2 класу.

Нагадаємо. 20 лютого постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін помер у віці 64 років. Як повідомляють ЗМІ, він міг померти від серцевого нападу. Водночас офіційна причина смерті - невідома.

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24 02 2017 06:52
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