ПОЛІТИКА НОВИНИВиконуючим обов'язки постійного представника Росії при ООН після смерті Віталія Чуркіна став його перший заступник Петро Іллічов.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Росія призначила в.о. постпреда в ООН
Петро Іллічов в постпредстві РФ при ООН займає посаду першого заступника
Петро Іллічов Фото: ukrinform.ru
Як повідомили в постпредстві РФ при ООН, Іллічов виконуватиме обов'язки глави російської дипмісії до призначення нового постпреда РФ при Всесвітній організації.
Про це повідомляє "Інтерфакс".
Петро Іллічов в постпредстві РФ при ООН займає посаду першого заступника.
5 грудня 2013 року одержав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника 2 класу.
Нагадаємо. 20 лютого постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін помер у віці 64 років. Як повідомляють ЗМІ, він міг померти від серцевого нападу. Водночас офіційна причина смерті - невідома.
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24 02 2017 06:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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