Росія призначила в.о. постпреда в ООН Петро Іллічов в постпредстві РФ при ООН займає посаду першого заступника

Виконуючим обов'язки постійного представника Росії при ООН після смерті Віталія Чуркіна став його перший заступник Петро Іллічов.

Петро Іллічов Фото: ukrinform.ru

Як повідомили в постпредстві РФ при ООН, Іллічов виконуватиме обов'язки глави російської дипмісії до призначення нового постпреда РФ при Всесвітній організації. Про це повідомляє "Інтерфакс". Петро Іллічов в постпредстві РФ при ООН займає посаду першого заступника. 5 грудня 2013 року одержав дипломатичний ранг надзвичайного і повноважного посланника 2 класу. Нагадаємо. 20 лютого постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін помер у віці 64 років. Як повідомляють ЗМІ, він міг померти від серцевого нападу. Водночас офіційна причина смерті - невідома.

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