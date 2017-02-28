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Росія розбирає на запчастини українські військові кораблі в Криму

Дипломатичними зусиллями і зусиллями міжнародної спільноти можна добитися від Росії компенсації у грошовому еквіваленті
Кораблі ВМС України, які залишились у Криму, використовуються як донори для російських суден.
Росія розбирає на запчастини українські військові кораблі в Криму Фото: з вільних джерел

"Українські кораблі стоять окремо, їх виділили як техніку іноземної держави, але за нашими даними, вони існують як донори. Їх розкомплектовують. Ми маємо певні дані щодо коефіцієнту готовності Чорноморського флоту, як бачите, у них постійно курсує "сирійський експрес". Великі десантні кораблі постійно йдуть на перехід моря. І той же наш "Костянтин Ольшанський", такий же проект як 775, він використовується як корабель-донор. Ті ж "Тернопіль", "Луцьк" використовуються для їхніх малих протичовнових кораблів, тих, які зараз несуть, як говорять, вахту в районі наших газових родовищ", - заявив командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко, повідомляє "5 канал".

Він впевнений, що дипломатичними зусиллями і зусиллями міжнародної спільноти можна добитися від Росії компенсації у грошовому еквіваленті, або ж повернення кораблів.

Нагадаємо, російський Військово-морський флот розгорне в Криму зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) "Бук".

 
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28 02 2017 08:34
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