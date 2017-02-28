Росія розбирає на запчастини українські військові кораблі в Криму
"Українські кораблі стоять окремо, їх виділили як техніку іноземної держави, але за нашими даними, вони існують як донори. Їх розкомплектовують. Ми маємо певні дані щодо коефіцієнту готовності Чорноморського флоту, як бачите, у них постійно курсує "сирійський експрес". Великі десантні кораблі постійно йдуть на перехід моря. І той же наш "Костянтин Ольшанський", такий же проект як 775, він використовується як корабель-донор. Ті ж "Тернопіль", "Луцьк" використовуються для їхніх малих протичовнових кораблів, тих, які зараз несуть, як говорять, вахту в районі наших газових родовищ", - заявив командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко, повідомляє "5 канал".
Він впевнений, що дипломатичними зусиллями і зусиллями міжнародної спільноти можна добитися від Росії компенсації у грошовому еквіваленті, або ж повернення кораблів.
Нагадаємо, російський Військово-морський флот розгорне в Криму зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) "Бук".
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків