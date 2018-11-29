Росія розгорнула четвертий дивізіон С-400 у Криму

Окупаційна влада заявила, що півострів "у повному обсязі прикритий" від нападу з повітря

Росія розгорнула четвертий дивізіон зенітних ракетних систем С-400 у Криму. Він заступив на бойове чергування в Джанкої на півночі півострова.

"Сьогодні в Джанкої бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 "Тріумф" зі складу з'єднання протиповітряної оборони армії ВПС і ППО Південного військового округу заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони Криму", - зазначає ТАСС з посиланням на прес-службу Чорноморського флоту РФ.

"Можна говорити, що Крим у повному обсязі прикритий від впливу засобів повітряного нападу противника з усіх напрямків з дальністю до 400 км", - сказав журналістам командувач армією ВВС і ППО Південного військового округу Віктор Севостьянов.



Фото: ТАСС

Нагадаємо, С-400 - російська зенітно-ракетна система великої і середньої дальності. Система здатна на відстані до 400 кілометрів вражати аеродинамічні цілі, а також балістичні цілі на дальності до 60 кілометрів. Максимальна швидкість цілі, яку може перехопити система, - 4,8 кілометра в секунду.