Росія розгорнула четвертий дивізіон С-400 у Криму
"Сьогодні в Джанкої бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів (ЗРК) С-400 "Тріумф" зі складу з'єднання протиповітряної оборони армії ВПС і ППО Південного військового округу заступили на бойове чергування з протиповітряної оборони Криму", - зазначає ТАСС з посиланням на прес-службу Чорноморського флоту РФ.
"Можна говорити, що Крим у повному обсязі прикритий від впливу засобів повітряного нападу противника з усіх напрямків з дальністю до 400 км", - сказав журналістам командувач армією ВВС і ППО Південного військового округу Віктор Севостьянов.
Фото: ТАСС
Нагадаємо, С-400 - російська зенітно-ракетна система великої і середньої дальності. Система здатна на відстані до 400 кілометрів вражати аеродинамічні цілі, а також балістичні цілі на дальності до 60 кілометрів. Максимальна швидкість цілі, яку може перехопити система, - 4,8 кілометра в секунду.
Перший дивізіон системи протиповітряної оборони С-400 "Тріумф" надійшов на озброєння гвардійського зенітного ракетного Севастопольсько-Феодосійського полку в 2016 році. На початку 2017-го він заступив на бойове чергування в районі Феодосії.
Другий розгорнули в січні 2018 року поблизу Севастополя.
Третій дивізіон зенітних систем С-400 заступив на бойове чергування у вересні 2018 року поблизу Євпаторії.
Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу направити військові кораблі в Азовське море після атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.
Також, Президент України зазначив, що очільник Кремля бачить себе імператором, а Україну - колонією. Але Порошенко переконує: з тих пір, як він прийшов до влади, "Україна вже не є колонією".
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