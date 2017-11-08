Росія розмістила в Криму ракетні комплекси, які створюють небезпеку усій Європі, - МінАТО

Росія обладнала кораблі Чорноморського флоту ракетами "Калібр", радіус ураження яких приблизно 2500 км, що створює потенційну небезпеку для Європи.

"Чорноморський флот Росії поповнився двома малими ракетними кораблями "Зелений діл" та "Серпухов", оснащених ракетними комплексами "Калібр-НК". За інформацією воєнних експертів та повідомленнями російських ЗМІ зазначені ракетні дозволяють уражати цілі на відстанях до 2500 км", - повідомив прес-центр Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

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За умови базування кораблів такого класу на території Криму в радіусі ураження знаходяться європейські країни, від Румунії до Франції та Скандинавії, також країни Близького Сходу, Північної Африки, Передньої Азії та важливий стратегічний об’єкт – Суецький канал. Крім того, військові кораблі подібного класу перебувають у складі Балтійського флоту Росії, у Калінінграді. Таким чином, в зоні небезпеки опиняються практично всі європейські країни, включно з Ісландією. Варто зазначити, що на цій території розташовано 20 атомних електростанцій та 139 хімічних підприємств Європейського Союзу.

Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що Україна зараз відновлює свій "ракетний щит", який повинен стати частиною єдиної системи забезпечення безпеки на Європейському континенті.