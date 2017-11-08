Росія розмістила в Криму ракетні комплекси, які створюють небезпеку усій Європі, - МінАТО
"Чорноморський флот Росії поповнився двома малими ракетними кораблями "Зелений діл" та "Серпухов", оснащених ракетними комплексами "Калібр-НК". За інформацією воєнних експертів та повідомленнями російських ЗМІ зазначені ракетні дозволяють уражати цілі на відстанях до 2500 км", - повідомив прес-центр Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.
Фото: tyzhden.ua/
За умови базування кораблів такого класу на території Криму в радіусі ураження знаходяться європейські країни, від Румунії до Франції та Скандинавії, також країни Близького Сходу, Північної Африки, Передньої Азії та важливий стратегічний об’єкт – Суецький канал.
Крім того, військові кораблі подібного класу перебувають у складі Балтійського флоту Росії, у Калінінграді. Таким чином, в зоні небезпеки опиняються практично всі європейські країни, включно з Ісландією. Варто зазначити, що на цій території розташовано 20 атомних електростанцій та 139 хімічних підприємств Європейського Союзу.
Нагадаємо, Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив, що Україна зараз відновлює свій "ракетний щит", який повинен стати частиною єдиної системи забезпечення безпеки на Європейському континенті.
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