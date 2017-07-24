Росія розмістила в Сирії перші пости військової поліції

Сьогодні почала діяти угода про перемир'я в трьох провінціях на південному заході Сирії

Військові Збройних сил Росії розмістили свої пости військової поліції на території Сирії з метою контролю за виконанням договору про зони безпеки, укладеного в травні поточного року між Росією, Туреччиною та Іраном.

За словами генерал-полковника Сергія Рудського, російська сторона розмістила контрольно-пропускні і спостережні пункти навколо зон деескалації на південному заході Сирії і в передмісті Дамаска, Східній Гуті, пише Голос Америки.

В неділю, 9 липня 2017 року, о 12:00 за київським часом почала діяти угода про перемир'я в трьох провінціях на південному заході Сирії, досягнута в ході саміту G20 в Гамбурзі.

Нагадаємо, що Росія, Туреччина та Іран на переговорах в Астані у травні домовилися створити в Сирії чотири зони деескалації. Ці зони мають охопити райони, що перебувають під контролем різноманітних груп повстанців у Східній Гуті, провінціях Ідліб та Хомс, а також на півдні країни. Над зонами деескалації планувалося заборонити польоти літаків.