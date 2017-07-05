Росія розпочала будівництво морської ділянки газопроводу "Турецький потік"

Проект планують завершити до кінця 2019 року

У Чорному морі 7 травня почалося будівництво газопроводу "Турецький потік", який проходитиме з Росії до Туреччини.

Про це пише "Інтерфакс" з посиланням на прес-службу "Газпрому".

Укладання труб проводить судно Audacia компанії Allseas, яка виступає підрядником будівництва обох ниток морської ділянки газопроводу. Будівництво газопроводу в глибоководній частині Чорного моря проводитиме трубоукладальне судно Pioneering Spirit.

"Сьогодні ми приступили до практичного етапу реалізації проекту "Турецький потік" – морського укладання газопроводу. Проект реалізується строго за планом, і до кінця 2019 року наші турецькі та європейські споживачі отримають новий надійний маршрут для імпорту російського газу", – наведені в повідомленні слова голови правління "Газпрому" Олексія Міллера.

"Турецький потік" – проект газопроводу з Росії до Туреччини через Чорне море і далі до кордону Туреччини із суміжними країнами. Перша нитка газопроводу буде призначена для турецького ринку, друга – для газопостачання країн Південної та Південно-Східної Європи.

Потужність кожної нитки – 15,75 млрд куб. м газу на рік.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав Федеральний закон про ратифікацію міжурядової угоди з Туреччиною про будівництво газопроводу "Турецький потік".

Раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган підписав закон про ратифікацію угоди з Росією щодо проекту будівництва газопроводу "Турецький потік".