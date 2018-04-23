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Росія розпочала військові навчання в Криму

Під час навчань будуть задіяні берегові ракетні комплекси
Російська армія розпочала в Криму навчання, на яких відпрацьовується виявлення кораблів умовного супротивника.
Росія розпочала військові навчання в Криму Фото: EPA / UPG

Про це в понеділок, 23 квітня, повідомляє Крым.Реалии з посиланням на прес-службу Чорноморського флоту Росії.

Зазначається, що в навчаннях будуть задіяні берегові ракетні комплекси. У відомстві нагадали, що в Криму розміщені російські розрахунки ракетних комплексів Бастіон і Бал. Командно-штабні навчання ракетної бригади Чорноморського флоту Росії відбувається на полігоні бойової підготовки в Криму.

"На наступному етапі навчання розрахунки відпрацюють розгортання ракетних комплексів на місцевості і зміни вогневих позицій. Завершальним етапом залікового тактичного навчання стане виконання ракетниками завдань щодо виявлення умовних надводних цілей з подальшою передачею отриманих даних на командний пункт", - йдеться в повідомленні.

У лютому розрахунки ракетних комплексів Бастіон і Бал Чорноморського флоту Росії вже проводили в Криму навчання зі знищення морських цілей.

2018 році в районі мису Фіолент в Севастополі заступили на бойове чергування зенітні ракетні комплекси протиповітряної оборони С-400 Тріумф.

Нагадаємо, Сили і засоби Повітряних сил Збройних сил України в четвер, 22 березня, зафіксували провокаційні дії з боку авіації Повітряно-космічних сил РФ вдруге за березень поточного року. Українські військові були приведені в бойову готовність.

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23 04 2018 22:57
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