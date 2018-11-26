МЗС: Росія розширила свої військові дії проти України на морі

Міністерство закордонних справ України висловлює категоричний протест Російської Федерації в зв'язку зі збройним нападом і захопленням українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", а також пораненням і захопленням у полон членів їх екіпажів.

"Напад на українські судна, які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь з дотриманням положень усіх чинних багатосторонніх і двосторонніх міжнародних договорів і правил навігації, є черговим актом збройної агресії Російської Федерації проти України, як це визначено, зокрема, в ст. 2 Статуту ООН і положеннями Резолюції Генасамблеї ООН 29/3314 від 14 грудня 1974 року про визначення агресії. Росія фактично розширила свої військові дії проти України на морі", - йдеться в заяві на сайті МЗС.

Кремлівський режим укотре продемонстрував, що готовий до будь-яких актів агресії проти нашої держави, відзначають у МЗС.

"Україна вимагає невідкладно надати медичну допомогу пораненим військовослужбовцям, забезпечити їх негайне безпечне повернення на Батьківщину, а також повернути захоплене військове майно і компенсувати українській стороні завдані збитки", - йдеться в повідомленні.

"Уся відповідальність за подальше загострення ситуації в регіоні Азовського та Чорного морів і підрив процесу мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту повністю покладається на кремлівський режим. Звертаємося до наших союзників і партнерів з проханням вжити всіх необхідних заходів для стримування агресора, в тому числі шляхом застосування нових і посилення діючих санкцій, а також надання Україні військової допомоги для захисту територіальної цілісності та суверенітету в рамках міжнародно визнаних меж", - додали в МЗС.

Також, МЗС України розцінює агресивні дії Росії щодо кораблів ВМС ЗСУ як порушення норм Статуту ООН та Конвенції ООН з морського права.