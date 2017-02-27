Росія розташує в Криму зенітно-ракетні комплекси "Бук"

Військово-морські "Буки" повністю закриють небо над півостровом і Чорним морем

Російський Військово-морський флот розгорне в Криму зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) "Бук".

Завдання "Буків" - захист кораблів, підводних човнів і суден Чорноморського флоту від літаків, безпілотних літальних апаратів і крилатих ракет, повідомляють "Известия".

На думку експертів, військово-морські "Буки" разом із зенітно-ракетними системами С-300 і С-400 Повітряно-космічних сил Росії в разі необхідності повністю закриють небо над півостровом і Чорним морем.

У штабі Чорноморського флоту кажуть, що принципове рішення про розміщення "Буків" в Криму вже прийнято. Нові ЗРК надійдуть на озброєння 1096-го зенітно-ракетного полку (ЗРП), який базується в Севастополі.

На першому етапі ЗРП отримає комплекси "Бук-М2", а потім - більш досконалі "Бук-М3". Щоправда, точна дата початку переозброєння поки невідома.

Нагадаємо, що Росія поставляла бойовикам на сході України танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.