росія ще не готова до миру в Україні, – Жозеп Боррель
Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив сьогодні, що мир в Україні не буде можливим, доки росія не виведе свої війська, і що москва не виявляє жодних ознак готовності до цього.
"Я боюся, що росія не готова до виходу, і якщо вона не вийде, мир буде неможливим", — сказав пан Боррель агентству Reuters в узбецькому місті Самарканд.
"Це росія має зробити мир можливим, агресор має відійти, якщо він хоче стійкого миру", - сказав він.
Раніше москва звинуватила Київ у відмові від можливих мирних переговорів і закликала Вашингтон підштовхнути Україну до дипломатії.
Тим часом війська путіна зазнали низки невдач в Україні, останньою з яких була втрата південного міста Херсон. Відтоді росія знову вдалася до масованих повітряних обстрілів енергетичної інфраструктури та інших цивільних цілей у частинах України, які вона не контролює.
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