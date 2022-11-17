росія ще не готова до миру в Україні, – Жозеп Боррель

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив сьогодні, що мир в Україні не буде можливим, доки росія не виведе свої війська, і що москва не виявляє жодних ознак готовності до цього.

Глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив сьогодні, що мир в Україні не буде можливим, доки росія не виведе свої війська, і що москва не виявляє жодних ознак готовності до цього.

"Я боюся, що росія не готова до виходу, і якщо вона не вийде, мир буде неможливим", — сказав пан Боррель агентству Reuters в узбецькому місті Самарканд.

"Це росія має зробити мир можливим, агресор має відійти, якщо він хоче стійкого миру", - сказав він.

Раніше москва звинуватила Київ у відмові від можливих мирних переговорів і закликала Вашингтон підштовхнути Україну до дипломатії.

Тим часом війська путіна зазнали низки невдач в Україні, останньою з яких була втрата південного міста Херсон. Відтоді росія знову вдалася до масованих повітряних обстрілів енергетичної інфраструктури та інших цивільних цілей у частинах України, які вона не контролює.