Росія шпигувала за Скрипалями щонайменше п'ять років, – ЗМІ
Про це у Twitter повідомило видання Press Assocation з посиланням на радника британського прем’єра з питань нацбезпеки Марка Седвілла.
Про це Седвілл начебто повідомив у листі до генсека НАТО Єнса Столтенберга.
Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.
У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.
Нагадаємо, що Організація із заборони хімічної зброї підтверджує висновки Великої Британії щодо речовини, якою отруїли Сергія та Юлію Скрипалів.
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