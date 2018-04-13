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Росія шпигувала за Скрипалями щонайменше п'ять років, – ЗМІ

Про це Седвілл начебто повідомив у листі до генсека НАТО Єнса Столтенберга
Російські спецслужби шпигували за колишнім подвійним агентом Сергієм Скрипалем та його донькою щонайменше 5 років.
Росія шпигувала за Скрипалями щонайменше п Фото: tass.ru

Про це у Twitter повідомило видання Press Assocation з посиланням на радника британського прем’єра з питань нацбезпеки Марка Седвілла.

Про це Седвілл начебто повідомив у листі до генсека НАТО Єнса Столтенберга.

Як відомо, 4-го березня Сергій Скрипаль та його донька знепритомніли поблизу торговельного центру британського міста Солсбері. Їх відвезли до лікарні з симптомами хімічного отруєння. Відтоді, вони перебувають у важкому стані. Експерти британської поліції заявили, що проти Скрипаля та його доньки застосували нервово-паралітичні речовини, які ймовірно виготовлялись у Росії.

У зв'язку з цим, Британія оголосила про видворення з країни 23-х російських дипломатів. Таке рішення підтримав Держдеп США.

Нагадаємо, що Організація із заборони хімічної зброї підтверджує висновки Великої Британії щодо речовини, якою отруїли Сергія та Юлію Скрипалів.

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13 04 2018 16:19
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