Росія шпигувала за виборчою кампанією Макрона через Facebook
Близько двох десятків облікових записів на Facebook було створено для проведення спостереження за посадовими особами кампанії Макрона та іншими особами, близькими до центриста, колишнього фінансиста, повідомляє Reuters з посиланням на американського конгресмена та ще двох осіб, знайомих з цими даними.
В компанії Facebook заявили у квітні, що довелося вжити заходів щодо фальшивих акаунтів, які поширювали дезінформацію про вибори у Франції.
Джерела повідомили, що кількість облікових записів у Facebook, які було дезактивовано у Франції через пропаганду або спам, - більша частина з них пов'язана з виборами, - зросла до 70 000 (30 000 облікових записів компанія виявила у квітні).
Агентство відзначає, що раніше не повідомлялася інформація про зусилля агентів проникнути в соціальні мережі до представників Макрона.
Повідомляється, що Facebook підтвердив агентству Reuters про виявлення шпигунських облікових записів у Франції, які довелося дезактивувати.
За даними конгресмена США та ще двох джерел, шпигунські кампанії включали російських агентів, які представляли себе друзями друзів партнерів Макрона та намагалися зібрати особисту інформацію від них.
Нагадаємо, що під час виборчої кампанії штаб Макрона став об'єктом кібератак з боку російських хакерів.
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