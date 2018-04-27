Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія штучно затягує процес звільнення заручників - Геращенко

РФ й досі не зацікавилася своїми 23 громадянами
Російська Федерація штучно затягує процес обміну заручниками, попри готовність України передати 23 російських громадян, які засуджені за злочини проти суверенітету і територіальної цілісності.
Росія штучно затягує процес звільнення заручників - Геращенко Фото: tv24

Про це заявила народний депутат, уповноважений президента України з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.

"РФ й досі не зацікавилася своїми 23 громадянами, натомість їх вносять в свої списки ОРДЛО, як і беркутівців, по причетності яких до вбивств на Майдані зараз йдуть розслідування, як і причетних до терактів в Одесі і Харкові. Ми розцінюємо це як штучне затягування чергового процесу звільнення й звертаємося до РФ з пропозицією прийняти рішення про звільнення заручників", - заявила вона на своїй сторінці в Facebook.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 04 2018 20:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"Адвокати Без’язикова, Віталій Титич та Олег Веремеєнко переконані, що справа навмисно затягується, хоча і судді, і прокуратура усвідомлюють її беззмістовність. За більш ніж рік суд дослідив усі документи, що були долучені стороною обвинувачення, як докази. Відповідно, мав можливість оцінити якість цих матеріалів, їх доказову силу. Але після року судового розгляду, обвинувачення Без’язикова у особливо тяжких злочинах все ще базується на припущеннях слідства
  • Гектари нерухомості, елітний автопарк та склади готівки: що надекларували українські глави ОДАПрезидент України Петро Порошенко відповідно до своїх повноважень може призначати главами областей людей, не радячись з урядом та парламентом. Відтак, цілком справедливо називати цих чиновників "людьми президента" на місцях
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"

Справа полковника Без’язикова: зрадник держави чи "цап відбувайло"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.