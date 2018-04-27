Росія штучно затягує процес звільнення заручників - Геращенко
Про це заявила народний депутат, уповноважений президента України з питань мирного врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко.
"РФ й досі не зацікавилася своїми 23 громадянами, натомість їх вносять в свої списки ОРДЛО, як і беркутівців, по причетності яких до вбивств на Майдані зараз йдуть розслідування, як і причетних до терактів в Одесі і Харкові. Ми розцінюємо це як штучне затягування чергового процесу звільнення й звертаємося до РФ з пропозицією прийняти рішення про звільнення заручників", - заявила вона на своїй сторінці в Facebook.
Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Українська сторона отримала 73 заручників, які перебували в полоні на окупованій частині Донбасу.
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