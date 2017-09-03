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Росія з квітня скоротить кількість "гумконвоїв" для Донбасу

За планами росіян, наступні колони попрямують на Донбас 16 і 23 березня, а потім 27 квітня
Росія з квітня відправлятиме конвої з "гуманітарною допомогою" для жителів окупованої бойовиками території на сході України один раз на місяць замість двох.
Росія з квітня скоротить кількість "гумконвоїв" для Донбасу Фото: mchs.gov.ru

Це пов'язано "з достатністю задоволеності тих потреб, які є по південному сходу України", - повідомив статс-секретар, заступник міністра з надзвичайних ситуацій Російської Федерації Володимир Артамонов, інформують "РИА Новости".

"В основному це продукти харчування й медикаменти", – сказав заступник міністра.

За планами росіян, наступні колони попрямують на Донбас 16 і 23 березня, а потім 27 квітня.

Як відомо, зі серпня 2014 року МНС Росії без згоди на те України відправило 61 автоколону в контрольовані проросійськими бойовиками частини Донецької й Луганської областей. Остання з них зайшла на Донбас 28 лютого.

Українські прикордонники здійснюють лише візуальне спостереження російських колон "без виконання контрольних функцій", але бачать, що характер вантажу часто не відповідає заявленому російською стороною.

Раніше українські розвідники заявляли, що автомобілі "гумконвоїв" завозять у Донецьк і Луганськ не лише продукти й медикаменти, але й боєприпаси та зброю для бойовиків.

Після відновлення залізничного сполучення між Донбасом і Росією, вантажі військового призначення нібито стали перевозити у потягах.

Нагадаємо, оформлення попереднього гумконвою російська сторона здійснила 28 лютого.

Зазначимо, так званий "гумконвой" у складі 25 вантажівок вирушив на окуповані території Донецької та Луганської областей.

 
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09 03 2017 17:56
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