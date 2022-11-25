росія сповільнює наступ, бо витратила дві третини боєприпасів – розвідка Естонії

осія змушена знизити наступальну активність, бо вже витратила дві третини свого запасу боєприпасів в Україні, повідомив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг

росія змушена знизити наступальну активність, бо вже витратила дві третини свого запасу боєприпасів в Україні, повідомив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг на прес-конференції в Міністерстві оборони, повідомляє Liga.net

За "економного витрачання боєприпасів" росії вистачить ресурсу для обмежених операцій ще приблизно на місяць, сказав Гросберг. За його оцінкою, росія зараз займається накопиченням боєприпасів для весняних атак.

З дефіцитом боєприпасів у росії глава естонської розвідки пов'язав спробикКремля отримати ракети та безпілотники в Ірані та Північній Кореї.

Також Гросберг зазначив, що наближення зими вносить серйозні зміни у хід воєнних дій, земля розмокла через дощі і не дозволяє широко використовувати важку техніку, а зниження атмосферного тиску, дощі та низька хмарність обмежують застосування повітряних засобів.

На його думку, через це воєнні операції можуть проводитися лише невеликими підрозділами та на обмеженій території. Це сприяє оборонним операціям та незручно для наступальних дій.

Гросберг очікує, що земля може промерзнути в середині грудня, після чого масштабні воєнні дії можуть поновитися.

Розвідка Естонії також вважає, що москва хотіла б використати запропоновані Києву переговори, щоб отримати перепочинок у важкій для неї ситуації та підготуватися до нового нападу.