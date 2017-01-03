Росія стала головним інвестором України у 2016 році, - Держстат
Хоча у четвертому кварталі 2016 року обсяг вкладень ПІІ в Україну впав приблизно вдвічі в порівнянні з четвертим кварталом 2015 року - до $ 0,6 млрд. Про це інформує прес-центр Державної служби статистики.
Відомство зазначає, що майже 70% загального обсягу надходжень припадає на Російську Федерацію - $ 1,667 млрд, Кіпр - $ 0,428 млрд, Великобританію - $ 0,404 млрд, Нідерланди - $ 0,255 млрд, Австрію - $ 0,25 млрд.
Звіт Держстату
Відомство лише уточнює, що в 2016 році прямі інвестиції в Україну здійснили інвестори 77 країн світу, зокрема з країн ЄС надійшло $ 1,972 млрд, або майже 45% загального обсягу вкладень.
Одночасно обсяг прямих інвестицій українських підприємств-резидентів у 2016 році скоротився на 25,8% у порівнянні з 2015 роком - до $ 20,7 млн. Вони були спрямовані в 15 країн світу, зокрема у Кіпр - $ 7,5 млн., Віргінські Британські о-ви - $ 7,3 млн., Австрію та РФ - по $ 1,6 млн.
Нагадаємо, іноземні інвестори в 2016 році вивели з України дивіденди на $700 млн.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат