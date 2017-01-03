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Росія стала головним інвестором України у 2016 році, - Держстат

Минулого року прямі інвестиції в Україну здійснили інвестори 77 країн світу, зокрема з країн ЄС надійшло $ 1,972 млрд
В економіку України іноземні інвестори вклали у 2016 році $4,406 млрд прямих інвестицій (ПІІ), що на 17,1% перевищує показник 2015 року.
Росія стала головним інвестором України у 2016 році, - Держстат Фото: ltava.poltava.ua

Хоча у четвертому кварталі 2016 року обсяг вкладень ПІІ в Україну впав приблизно вдвічі в порівнянні з четвертим кварталом 2015 року - до $ 0,6 млрд. Про це інформує прес-центр Державної служби статистики.

Відомство зазначає, що майже 70% загального обсягу надходжень припадає на Російську Федерацію - $ 1,667 млрд, Кіпр - $ 0,428 млрд, Великобританію - $ 0,404 млрд, Нідерланди - $ 0,255 млрд, Австрію - $ 0,25 млрд.

 


Звіт Держстату

Відомство лише уточнює, що в 2016 році прямі інвестиції в Україну здійснили інвестори 77 країн світу, зокрема з країн ЄС надійшло $ 1,972 млрд, або майже 45% загального обсягу вкладень.

Одночасно обсяг прямих інвестицій українських підприємств-резидентів у 2016 році скоротився на 25,8% у порівнянні з 2015 роком - до $ 20,7 млн. Вони були спрямовані в 15 країн світу, зокрема у Кіпр - $ 7,5 млн., Віргінські Британські о-ви - $ 7,3 млн., Австрію та РФ - по $ 1,6 млн.

Нагадаємо, іноземні інвестори в 2016 році вивели з України дивіденди на $700 млн.

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01 03 2017 12:47
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