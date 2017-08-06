Росія стала найбільшим постачальником вугілля в Україну у 2017 році
Згідно з даними Державної фіскальної служби, найбільшими постачальниками вугілля для України в звітний період були Росія (52% від суми імпорту), США (25,5%) і Канада (7%), інформує "Слово і діло".
Імпорт вугілля з Росії в грошовому вираженні в січні-травні 2017 року збільшився до 538,9 мільйона доларів з 363,8 мільйона доларів, з США - збільшився до 264,5 мільйона доларів з 83,8 мільйона доларів. З Канади Україна імпортувала в січні-травні 2017 року вугілля на суму 72,8 мільйона доларів.
Експорт за п'ять місяців 2017 року склав в грошовому вираженні 37,4 мільйона доларів.
У 2015 році Україна імпортувала кам'яне вугілля і антрацит на загальну суму 1,632 мільярда доларів. Найбільшими постачальниками вугілля були Росія, США і Казахстан. У 2016 році Україна скоротила витрати на імпорт кам'яного вугілля і антрациту на 10% - до 1,467 мільярда доларів.
Нагадаємо, Україна у 2019 році зможе повністю відмовитися від антрацитового вугілля, замінивши його вугіллям газової групи.
У квітні Міністерство енергетики та вугільної промисловості України подало в уряд документи про заборону імпорту вугілля з Росії, а натомість пропонує ввезення вугілля зі США.
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