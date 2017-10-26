Росія стала основним "експортером" бойовиків в ІДІЛ

Росія виявилася головним "експортером" бойовиків в терористичне угрупування "Ісламська держава" (ІДІЛ).

У звіті американської консалтингової компанії Soufan Group "За межами халіфату: іноземні бійці і загроза їх повернення" йдеться, що на даний момент за ІДІЛ воюють 3417 росіян. На другому місці - громадяни Саудівської Аравії (3224 людини), на третьому - Йорданії (близько трьох тисяч чоловік). На четвертому місці опинилися Туніс і Франція, інформує "РБК".

У попередній доповіді, опублікованій в 2015 році, компанія повідомила, що Туніс "поставив" ІДІЛ близько п'яти тисяч чоловік, а Росія - 2,4 тис.

У звіті наголошується, що потік іноземців, що приєднуються до ІДІЛ, практично припинився, тому що терористи почали втрачати контроль над територіями в Сирії та Іраку. До Росії, як випливає зі звіту, повернулися 400 осіб, в Саудівську Аравію - 760, в Йорданію - 250, у Францію - 271, а в Туніс - 800.

За інформацією експертів, поки повернення цих людей на батьківщину не привело до значного збільшення ризику терористичної загрози, проте "всі ці люди незалежно від причини їх повернення будуть представляти певний ризик".

Нагадаємо, що міністр з питань міжнародного розвитку та міністр у справах Африки при МЗС Великої Британії Рорі Стюарт заявив, що єдиний спосіб справитися з британськими бойовиками ІДІЛ у Сирії - це вбити їх.