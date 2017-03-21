Росія створює нову армію на кордоні з Донбасом, - росЗМІ

З 14 по 20 вересня 2017 року біля кордонів України Росія має намір провести найбільші військові маневри року Захід-2017

На східній ділянці кордону України з державою-агресором РФ військове керівництво окупантів створює нову 8-у армію ВС РФ, а на кордоні з Харківською областю нарощує сили 20-ї російської армії.

8-у армію зі штабом в Ростові-на-Дону розгорнуто поруч з тимчасово непідконтрольним Україні ділянкою кордону з Донбасом. Укомплектування штабу армії і бригади управління вже розпочато, командармом призначений генерал-майор Петро Болгарєв. Про це ще 17 березня повідомила російська газета Известия.

Як повідомив у своєму Facebook журналіст Юрій Бутусов, до складу цієї армії увійде 150-я мотострілецька дивізія (Новочеркаськ), дислокована в районі Міллерово - прямо біля кордону з Україною, до складу якої входять танковий, три мотострілкових, артилерійський і зенітно-ракетний полки , а також батальйони розвідки, зв'язку і матобеспеченія. 8-а армія, можливо, поповниться 20-. мотострілецько. бригадою (Волгоград). Формування боєздатної одиниці, пише видання, завершиться до травня.

"Простіше кажучи, на всіх стратегічних напрямках зараз створюються загальновійськові армії ... Знову сформована 8-я армія стане найважливішим елементом забезпечення безпеки Росії на південно-східному стратегічному напрямку", - розповів газеті головний редактор журналу Арсенал Вітчизни Віктор Мураховський.

20-а армія ЗС РФ розгорнута проти України в складі Західного військового округу і створює безпосередню загрозу Харківської області, зазначив журналіст.

З 14 по 20 вересня 2017 року біля кордонів України Росія має намір провести найбільші військові маневри року Захід-2017.

Нагадаємо, на полігоні Опук в Криму стартували командно-штабні навчання ВДВ, у маневрах також беруть участь кораблі Чорноморського флоту і сили ВКС.