Росія стягнула до Азовського моря 120 кораблів і катерів, - Командувач ВМС

Воронченко не виключив, що у подальшому може бути проведена подальша ескалація у Чорному морі

Командувач Військово-морських сил України Ігор Воронченко заявив, що ситуація в Азовському морі залишається напруженою, оскільки Росія стягнула туди вже 120 кораблів і катерів, частина з яких мають достатньо озброєння.

За його словами, з точки зору військових ситуація в Азовському морі дуже напружена.

"Як уже зазначала Держприкордонслужба, там розташовані близько 120 (російських - ред.) кораблів і катерів, але тих, які можуть діяти або обслуговувати судна й мають озброєння, лише 36, а тих, що мають достатньо озброєння - 24…", - розповів Воронченко в ефірі ток-шоу "Свобода слова" у понеділок, передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми наростили зусилля, ми перекинули туди поки що катерну групу, яка вже виконує завдання бойової служби", - додав він.

Командувач ВМС зазначив, що це впливає на ситуацію з безпекою в Приазов'ї, торгівлю і судноплавство.

Разом з тим він повідомив, що за останній тиждень зупинень українських суден не відбувалося.

Воронченко не виключив, що у подальшому може бути проведена подальша ескалація у Чорному морі.

Нагадаємо, президент Петро Порошенко запровадив у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 12 жовтня 2018 року "Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів на Півдні та Сході України, у Чорному та Азовському морях і Керченській протоці".

Як заявили в уряді, Україна до кінця року планує створити військово-морську базу на Азовському морі.