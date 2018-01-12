Росія стягнула до кордону з Україною близько 80 тис. військових, - Порошенко
"Навколо України на тимчасово окупованих територіях Донбасу і в Криму розгорнуто наземне угруповання чисельністю близько 80 тисяч військовослужбовців РФ, близько 1400 артилерійських і ракетних систем, 900 танків, 2300 броньованих машин, близько 500 літаків і 300 вертольотів", - заявив президент України Петро Порошенко під час церемонії передачі техніки Збройним силам - модернізованих бойових літаків, вертольотів і безпілотників у Київській області.
Порошенко додав, що в акваторіях Чорного, Азовського, Егейського морів виконують завдання понад 80 кораблів і 8 підводних човнів РФ, в тому числі ударних - 23 кораблі і 6 підводних човнів.
"Недавня провокація в Керченській протоці спрямована не тільки проти України. Кремль далі випробовує на міцність світовий порядок - чи погодиться світ на перетворення Азовського, а далі і Чорного морів на "російське озеро", - сказав Порошенко.
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Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко закликав країни Північноатлантичного альянсу направити військові кораблі в Азовське морепісля атаки Росії на українських моряків у Керченській протоці.
Також, Президент України зазначив, що очільник Кремля бачить себе імператором, а Україну - колонією. Але Порошенко переконує: з тих пір, як він прийшов до влади, "Україна вже не є колонією".
Додамо, супутник зафіксував на аеродромі Бельбек в окупованому Криму 24 літаки винищувальної авіації та 150 одиниць спецтехніки.
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