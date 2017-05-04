Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Росія стягнула до кордону з Україною велику кількість військової техніки, -Міноборони

Росія випробує в Україні нові форми і способи ведення бойових дій
Росія зосередила поблизу кордонів з Україною близько 18 тисяч військовослужбовців та велику кількість військової техніки.
Росія стягнула до кордону з Україною велику кількість військової техніки, -Міноборони Фото: EPA / UPG

Відповідну заяву зробив перший заступник міністра оборони Іван Руснак в ході засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Києві 5 квітня, повідомляє "Укрінформ".

"На території Російської Федерації у безпосередній близькості до кордону України на сьогодні розгорнуто підрозділи російських Збройних сил чисельністю понад 18 000 військовослужбовців, близько 1 370 танків та бойових броньованих машин, біля 300 артилерійських систем та систем залпового вогню, близько 700 бойових літаків та вертольотів, 24 бойові кораблі", – розповів він.

За словами першого заступника міністра оборони, Росія випробує в Україні нові форми і способи ведення бойових дій, новітні зразки озброєння та військової техніки.

Руснак зазначив, що до кінця 2018 року Генеральний штаб Збройних сил Росії планує повністю розгорнути 20 та 8 армії у Воронезькій та Ростовській областях.

Нагадаємо, що інформаційне агентство Reuters опублікувало відео розміщення російських танків біля українського кордону, зняте очевидцем у Ростовській області.

Як відомо, Росія поставляла бойовикам на сході України танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 04 2017 15:37
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

Іменем України: як Петро Порошенко допомагає заробляти мільярди Ринату Ахметову. І про себе не забуває

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.