Росія стягнула до кордону з Україною велику кількість військової техніки, -Міноборони

Росія випробує в Україні нові форми і способи ведення бойових дій

Росія зосередила поблизу кордонів з Україною близько 18 тисяч військовослужбовців та велику кількість військової техніки.

Відповідну заяву зробив перший заступник міністра оборони Іван Руснак в ході засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Києві 5 квітня, повідомляє "Укрінформ".

"На території Російської Федерації у безпосередній близькості до кордону України на сьогодні розгорнуто підрозділи російських Збройних сил чисельністю понад 18 000 військовослужбовців, близько 1 370 танків та бойових броньованих машин, біля 300 артилерійських систем та систем залпового вогню, близько 700 бойових літаків та вертольотів, 24 бойові кораблі", – розповів він.

За словами першого заступника міністра оборони, Росія випробує в Україні нові форми і способи ведення бойових дій, новітні зразки озброєння та військової техніки.

Руснак зазначив, що до кінця 2018 року Генеральний штаб Збройних сил Росії планує повністю розгорнути 20 та 8 армії у Воронезькій та Ростовській областях.

Нагадаємо, що інформаційне агентство Reuters опублікувало відео розміщення російських танків біля українського кордону, зняте очевидцем у Ростовській області.

Як відомо, Росія поставляла бойовикам на сході України танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.