Росія стягнула до кордону з Україною велику кількість військової техніки, -Міноборони
Відповідну заяву зробив перший заступник міністра оборони Іван Руснак в ході засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Києві 5 квітня, повідомляє "Укрінформ".
"На території Російської Федерації у безпосередній близькості до кордону України на сьогодні розгорнуто підрозділи російських Збройних сил чисельністю понад 18 000 військовослужбовців, близько 1 370 танків та бойових броньованих машин, біля 300 артилерійських систем та систем залпового вогню, близько 700 бойових літаків та вертольотів, 24 бойові кораблі", – розповів він.
За словами першого заступника міністра оборони, Росія випробує в Україні нові форми і способи ведення бойових дій, новітні зразки озброєння та військової техніки.
Руснак зазначив, що до кінця 2018 року Генеральний штаб Збройних сил Росії планує повністю розгорнути 20 та 8 армії у Воронезькій та Ростовській областях.
Нагадаємо, що інформаційне агентство Reuters опублікувало відео розміщення російських танків біля українського кордону, зняте очевидцем у Ростовській області.
Як відомо, Росія поставляла бойовикам на сході України танки та іншу бронетехніку, а також протитанкове озброєння і зенітні ракети.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану